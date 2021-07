Coming-Out am Badeort: „Sommer 85“ erzählt von Glück und Drama der ersten Liebe

„Sommer 85“ handelt von zwei Jungs, die sich ineinander verlieben. Basierend auf dem Roman „Tanz auf meinem Grab“ ist die vertrackte Erzählweise mit einem Kriminalplot verwoben.

Nach der Schule ist Alexis (Félix Lefebvre) noch mit der Jolle eines Freundes aufs Meer gesegelt, kentert dort aber. Doch Hilfe naht. Vor dunklen Wolken erstrahlt David (Benjamin Voisin) als Rettungsengel. „Da ist er. Der zukünftige Leichnam“, kommentiert Alexis den Auftritt rückblickend aus dem Off. Denn in François Ozons „Sommer 85“ ist dies der märchenhafte Beginn einer leidenschaftlichen Liebe, die kein gutes Ende nimmt.

Schon als 17-jähriger wollte Ozon den 1985 erschienenen Roman „Tanz auf meinem Grab“ des britischen Autors Aidan Chambers verfilmen, wenn er es zum Filmregisseur bringen sollte. 35 Jahre und 18 Filme später hat sich Ozon den Wunsch erfüllt und erzählt von einer kurzen, stürmischen Liebe.

David nimmt den Schiffbrüchigen ins Schlepptau und mit zu sich nach Hause. „Mein David braucht endlich einen Freund“, sagt die Mutter (Valeria Bruni-Tedeschi). Der unbedarfte Arbeitersohn ist überwältigt von Davids Charisma und klammert sich nur zu gern an dessen Körper, wenn er mit ihm auf seiner Suzuki durch die Landschaft braust. Das Glück der ersten Liebe scheint kein Ende zu nehmen.

Coming-Out in der Normandie: In „Sommer 85“ wird aus der Liebesgeschichte ein Krimi

Noch während Alexis seinen Geliebten vergöttert, wird ihm klar, dass er einen Mann wie David nicht festhalten kann. Zur sexuellen Selbstfindung gesellt sich in Alexis die Eifersucht. Durch die retrospektive Erzählweise erzählt Ozon die Liebesgeschichte als Krimi. Eine Polizeipsychologin verhört Alexis nach dem Tod Davids, ohne dass klar wird, wodurch David umgekommen ist und welches Verbrechen Alexis begangen haben soll. Wie schon in Ozons frühem Werk „Swimming Pool“ verbinden sich in „Sommer 85“ Verrätselung und erotische Aufladung zu einem äußerst sinnlichen Kinoerlebnis.

Auf grobkörnigem 16mm-Filmmaterial gedreht verleiht Ozon seinem Film ein nostalgisches Flair mit kraftvollen Farben und strahlendem Sommerlicht. Mit Félix Lefebvre und Benjamin Voisin hat Ozon zwei fantastische Nachwuchsschauspieler entdeckt, die Strahlkraft und Sexappeal auf der Leinwand entwickeln.

Der Film „Sommer 85“ ist jetzt in den Kinos angelaufen.

