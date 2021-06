Kritik zu "A Quiet Place 2": Stille trifft auf Horror

Das postapokalyptische Szenario in „A Quiet Place“ traf einen Nerv. Jetzt kommt die Fortsetzung auf die Leinwand, allerdings nicht mehr ganz so konsequent umgesetzt.

In „A Quiet Place“ hatte John Krasinski vor drei Jahren die Stille zur treibenden Kraft eines postapokalyptischen Szenarios gemacht und mit seinem fulminanten Horrorfilm nicht nur Genrefans begeistert. Fast vierzig Minuten dauerte es, bis der erste Satz gesagt wurde. Denn still zu sein, war eine Frage des Überlebens in dieser Welt, in der sich todbringende Monster auf der Erde breit gemacht hatten, die nichts sehen, dafür aber umso besser hören konnten.

Das einfache, aber überzeugende Konzept sorgte dafür, dass die Sinne im Kinosaal neu geschärft wurden. Keine geschwätzigen Dialoge, denn die Familie um die gehörlose Tochter Regan unterhielt sich in Zeichensprache. Statt Worten las der Film in den Gesichtern seiner Figuren. Ungeheuer detailreich wurde das Leben unter dem Diktat der Stille in Szene gesetzt, in dem die Kinder mit Filzplättchen Monopoly spielten, jede knarrende Treppenstufe im Haus markiert und die Wege durch die Felder in den Wald mit Sägespänen ausgelegt waren. Jedes noch so kleine Geräusch wurde hier zur potenziellen Lebensbedrohung – und das brillante Sounddesign zum zentralen Erzählmoment. 340 Millionen Dollar spielte der mit einem relativ kleinen Budget realisierte Film weltweit ein und der Kinostart für die Fortsetzung war ursprünglich für den 20. März letzten Jahres anvisiert – genau in der Woche, in der auch die westliche Welt mehrheitlich in den Lockdown-Modus ging.

"A Quiet Place 2" ist nicht auf einer Streaming-Plattform verklappt worden

Im Gegensatz zu anderen Studios hat „Paramount“ den Film nicht auf einer Streaming-Plattform verklappt, sondern tapfer an einem Kinostart festgehalten. Eine gute Entscheidung. Im zweiten Teil verlässt Evelyn (Emily Blunt) nach dem Tod ihres Mannes (John Krasinski) mit den Kindern das gesicherte Zuhause in der Hoffnung, weitere Überlebende und eine neue Perspektive für die Familie und das neugeborene Baby zu finden. Der Säugling wird in einer lärmisolierten Kiste mit Sauerstoffmaske transportiert, weil jeder unkontrollierte Schrei die Monster anlocken könnte.

In einem leerstehenden Stahlwerk treffen sie auf ihren früheren Nachbarn Emmett (Cillian Murphy), der Frau und Kinder verloren hat und sich zunächst weigert die Familie aufzunehmen. Als die gehörlose Regan (herausragend: Millicent Simmonds) auf eigene Faust aufbricht, um die Herkunft eines möglicherweise rettenden Radiosignals ausfindig zu machen, folgt er widerstrebend dem Mädchen, während Emily mit ihrem verletzten Sohn Marcus (Noah Jupe) und dem Baby in den geschützten Hochöfen des Werks zurückbleibt.

Die Kritik: "A Quiet Place 2" ist ein Bekenntnis zur großen Leinwand

Auch wenn die Fortsetzung nicht mehr ganz so konsequent auf das Stille-Konzept setzt, lebt „A Quiet Place 2“ von der geschärften, sinnlichen Wahrnehmung und der ungeteilten Aufmerksamkeit, wie sie sich nur Kino herstellen lässt. Der Film ist ein Bekenntnis zur großen Leinwand und dem dunklen Saal, aus dem heraus man hineingezogen wird in diese dystopische Welt und ihre Gefahren.

Natürlich schaut man einen postapokalyptischen Film wie diesen nach über einem Jahr Pandemie mit anderen Augen. Die Alien-Fantasien des Science-Fiction-Genres spielten immer mit der tief sitzenden Angst vor unbekannten Gefahren, die uns mit einem Schlag aus der Komfortzone herauskatapultieren und alle Selbstverständlichkeiten der zivilisierten Existenz in Frage stellen. Eine Grunderfahrung, die Covid-19 uns gelehrt hat, auch wenn das kleine Virus deutlich weniger grausam wütet, als die Insektenmonster, die das Szenario von „A Quiet Place“ bestimmen.

Unter der Horror-Oberfläche und visueller Exzellenz pocht hier aber auch das Herz für eine Jugend, die a la „Fridays for Future“ nicht nur für das eigene Überleben, sondern für eine lebenswerte Perspektive kämpft. Während die Erwachsenen in den Survival-Zwängen gefangen sind, geht die jugendliche Regan in das Risiko und begibt sich auf die Suche nach einer Zukunft jenseits des niederschmetternden Status Quos.