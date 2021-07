Schürzenjäger, Holländer, Nero & Co.: Die großen Festspiele gehen an den Start

Plus Ob in Salzburg, Bayreuth oder Bregenz: Der Kultursommer hat wieder berühmte Dirigenten, große Orchester, Star-Solisten - und eine Neuerung im Zentrum des Wagner-Kults. Ein Überblick.

Wer hätte im Festspielsommer 2021 nicht etwas nachzuholen? Die Opern-, Schauspiel- und Konzertbühnen allerhand ausgefallene Produktionen von 2020; das Publikum allerhand Vorstellungen, die nur schütter mit Zuhörern besetzt werden durften – beziehungsweise Erwartungen weckend angekündigt wurden und dann abgesagt werden mussten. Betraf und betrifft Bayreuth wie Bregenz und viele andere Festivals auch.