Das Prachtboot und die blutige Vergangenheit

Ein neues Buch des Historikers Götz Aly schildert eindrücklich, wie brutal deutsche Kolonisatoren in der Südsee vorgingen. Und wie Museen davon profitierten.

Noch harrt das Humboldt Forum pandemiebedingt des großen Publikumsverkehrs. Doch über kurz oder lang wird eine Vielzahl von Besuchern hier neben anderem auch die Objekte der berühmten Berliner ethnologischen Sammlungen bestaunen, darunter einzigartige Zeugnisse der ozeanischen Kultur. Vor allem ein bestens erhaltenes Boot mit Segeln wird dabei ins Auge stechen, 15 Meter lang und versehen mit auffälligen Ornamenten und Schnitzwerk. Kenntnisreiche Handwerker der Südsee-Insel Luf hatten es einst ohne einen einzigen Nagel hergestellt, und es war so stabil gefügt, dass darin bis zu 50 Mann enorme Distanzen auf offener See zurücklegen konnten. Kein Wunder, dass das Boot in Berlin zu stolzen Worten verleitet. Als es 2018 von seinem bisherigen Standort in das noch im Aufbau befindliche Humboldt Forum überführt wurde, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters: „Von jetzt an strahlt das Humboldt Forum als Kulturort, in dem Menschheitskulturgeschichte erzählt werden kann.“

Für den Historiker Götz Aly ist das schierer „Hohn“, wie er in seinem neuen Buch „Das Prachtboot“ unverhohlen schreibt. Denn die Umstände, wie das Boot vor 120 Jahren von einer kleinen Insel im Pazifik in das damalige Berliner Völkerkundemuseum kam, sind eng verknüpft mit dem deutschen Kolonialismus und den dabei verübten Gewalttaten. Und das gilt keineswegs nur für das Luf-Boot. Die 65000 Südseeobjekte in Berlin wurden weit überwiegend während der Kolonialherrschaft ins Deutsche Reich verbracht. Heute wacht die Stiftung Preußischer Kulturbesitz über die Sammlung, die sich für Aly, wie er schreibt, als „Monument der Schande“ darstellt.

Eine Südseeinsel mit dem Namen Aly

Dass der renommierte Antisemitismus- und NS-Forscher nun das koloniale Geschehen in der Südsee ins Visier nimmt, hat eine familiäre Bewandtnis. Götz Alys Urgroßonkel war in den 1880er Jahren als Marinegeistlicher in den Gewässern des Bismarck Archipels im Einsatz und als solcher mitbeteiligt an der Unterwerfung der Inselgruppe. Eines der Eilande wurde sogar auf den Namen Aly getauft. Der Pfarrer hatte das Vorgehen seiner Landsleute und wohl auch das eigene stets im Sinne von Zivilisierung und Missionierung gesehen. Die Realität jedoch nahm sich anders aus, und dafür legt sein Nachfahre eine Vielzahl erdrückender Belege vor.

„Die Flagge folgt dem Handel“: Nach diesem Prinzip wurden jene Gebiete, in denen deutsche Kaufleute länger schon ihre Aktivitäten betrieben, durch Hissen der Flagge von Marinesoldaten willkürlich „in Besitz genommen“. So geschah es auch mit dem – damals so benannten – Kaiser Wilhelms Land, heute nordöstlicher Teil von Papua-Neuguinea, und dem vorgelagerten Bismarck Archipel, an dessen Rand die Hermitinseln liegen mit der Insel Luf. Was dieser Aneignung durch das Recht des Stärkeren folgte, waren Ausbeutung und Versklavung der „Kanaker“, die zu „nützlicher Arbeit“ auf Plantagen „erzogen“ werden sollten. Man griff sich die Frauen, bis dahin unbekannte Krankheiten wurden eingeschleppt, alles mit verheerenden Folgen.

Mit Kanonen gegen die Luf-Bewohner

Verständlich, dass die Eingeborenen das nicht hinnehmen wollten. 1882 wurde dem Hamburger Handelsunternehmen Hernsheim gemeldet, eines seiner Schiffe sei nahe der Insel Luf angegriffen und der Kapitän getötet worden. Der Chef des Hauses zögerte nicht, beim Reichskanzler Bismarck um Unterstützung durch die Kriegsmarine zu ersuchen, damit den Insulanern „Züchtigung“ zuteil werde. Die ließ nicht lange auf sich warten. Zwei Kriegsschiffe kreuzten vor der Insel auf, beschossen das zentrale Dorf zunächst mit Kanonen und setzten dann Truppen ab. Hütten wurden abgefackelt, Boote und Werkzeuge zerstört, Treibjagden auf die Geflohenen veranstaltet. Die geschätzte Opferzahl reicht bis zur Hälfte der etwa 400 Einwohner zählenden Insel, von deutscher Seite sind keine Verluste bekannt. Die Strafaktion gegen die Insel Luf war kein Einzelfall. Immer wieder kam es in den Kolonien zu solchen Massakern.

Doch mit dem militärischen Terror war es nicht getan. Die Plünderung folgte auf dem Fuß, geraubt wurde, was als museal wertvoll galt. Denn Nachfrage war vorhanden, und zwar in erheblichem Maß. Die Jahrzehnte um 1900 waren die Zeit, in welcher die Ethnologie als eigenständige Wissenschaftsdisziplin Tritt zu fassen begann und ganze Museen der Völkerkunde gewidmet wurden. Felix von Luschan, Kurator im Berliner Völkerkundemuseum, war bekannt dafür, dass er nicht genug haben konnte von Stücken, die aus seinem Spezialgebiet Ozeanien stammten.

2018 wurde die Überführung des in eine Holzkiste gepackten Luf-Boots von seinem bisherigen Standort in das Humboldt Forum medienwirksam inszeniert. Dabei handelt es sich um Raubgut, sagt Götz Aly. Foto: Soeren Stache, dpa

Das Perfide war nur, und Aly belegt den Zusammenhang in erschreckender Deutlichkeit: Die Ethnologen wussten sehr wohl, auf welche Art und Weise die Kulturzeugnisse der „Primitiven“ in die Hände der Kolonisatoren gelangt waren. Luschan etwa mutmaßte 1888, dass „in wenigen Jahren alles zerstört und unwiederbringlich verloren“ sein werde, weshalb es nur heißen könne: „Sofort zugreifen“. Die Museumsleute stimulierten die Militärs und Kaufleute geradezu, und wo nicht einfach geraubt wurde, erfolgten „Ankäufe“ zu lächerlichen Gegenwerten von Form von Stangentabak oder Glasperlen. Mit der Folge, dass die Inseln des Bismarck Archipels, wie ein Beobachter kurz nach 1900 schrieb, „rattenkahl abgesammelt“ waren.

So geriet auch das Prachtboot von Luf in den begehrlichen Blick des Berliner Völkerkundemuseums. Nach der Zerstörung der Boote bei der Strafaktion von 1882 war es neu gebaut worden, das letzte voll hochseetaugliche, wie sich im nachhinein herausstellte. Um 1900 war es in die Hände des Handelshauses Hernsheim gelangt und deutschen Museen zum Verkauf angeboten worden. Die Berliner machten schließlich das Rennen.

Der "wohlbegründete Verdacht"

Das Boot von der Insel Luf ist nur ein kleiner Teil einer viel größeren Dimension: Was in kolonialem Kontext in die Museen gelangte, darüber besteht, so formuliert es Götz Aly, der „wohlbegründete Verdacht“, dass es durch Unrecht erworben wurde, mithin Raubgut ist. Aly geht sogar noch weiter und fordert, die Beweislast umzukehren – eine Aufforderung an alle, die Kunst aus kolonialem Kontext im Besitz haben, das Gegenteil unrechtmäßiger Aneignung erst einmal nachzuweisen. Die mit dem Luf-Boot ins Humboldt Forum eingezogene ethnologische Sammlung – die bekanntlich auch viele der heiß diskutierten Benin-Bronzen ihr Eigen nennen – , die Stiftung Preußischer Kulturbesitz als deren Trägerin, aber auch die Kulturpolitik sind nach den Worten von Götz Aly hingegen mit Abwiegeln, mit „Verbalmimikry“ beschäftigt. Nach Lektüre von Alys aufrüttelndem Buch wird solche Tarnung – keineswegs nur in Berlin – nicht mehr ihren Zweck erfüllen.

Götz Aly: Das Prachtboot. Wie Deutsche die Kunstschätze der Südsee raubten. S. Fischer, 239 S., zahlr. Abb., 21 €.

