Unverständlicher Vorgang: Bischöfe lehnen Preisbuch ab

Das Veto der Bischöfe gegen Elisabeth Steinkellners Jugendbuch "Papierklavier" beschädigt das Renommee des Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises.

Seit 1979 wird der Katholische Kinder- und Jugendbuchpreis vergeben und während in den Anfangsjahren eher erbauliche Bücher mit der Auszeichnung bedacht wurden, weist die Liste der Preisträger der letzten Jahre vor allem Autoren auf, die innovativ und ohne belehrenden Impetus Kindheit und Jugend in vielen Facetten ausleuchten. Das verschaffte dem Preis Renommee und Anerkennung. Durch das unverständliche Veto der Bischöfe steht der Preis jetzt unter dem Verdacht, eher nach Tendenz denn nach literarischer Qualität auszuzeichnen.

Unverständlich ist der Vorgang zum einen, weil Elisabeth Steinkellners „Papierklavier“ auch in der Sprache sehr authentisch und einfühlsam die Gefühlswelt eines 16-jährigen Mädchens ins Zentrum rückt, das Verantwortung für sich und seine Mitmenschen übernimmt und Empathie zeigt. Das steht im Zentrum des Buchs, alles andere, an dem die Bischöfe – man weiß es ja nicht so genau – Anstoß genommen haben dürften, sind Nebensätze, -figuren und -handlung.

Unverständlich ist aber auch, dass für den Preis eine Jury zusammengestellt wird, in der nicht nur Experten für literarische und theologische Fragen sitzen, sondern auch für die Vermittlung von Büchern an junge und jugendliche Leser, die in der Regel näher dran sein dürften an der Zielgruppe dieser Literatur als die Bischöfe. Dieser Jury in den Statuten das Label der Unabhängigkeit zu geben, erweist sich jetzt als Makulatur.

Wunderbare Volte dieses Eklats ist aber, dass das Buch nun die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient.

Lesen sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.