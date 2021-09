Konzert

18:30 Uhr

Anne-Sophie Mutter in Bad Wörishofen: Man hört nur mit dem Herzen gut

Plus Kurz vor dem Festival der Nationen tritt Anne-Sophie Mutter im Kursaal in Bad Wörishofen auf - mit ihrem langjährigen Klavierbegleiter Lambert Orkis.

Von Ulrich Ostermeir

Erfolgslöwen schlagen oft einen Bogen um die Standardwerke, die dieses Programm bildeten. In Mozarts einziger Mollsonate und in Beethovens schwungvoller Frühlingssonate gilt es nicht, technisch zu brillieren oder virtuos zu glänzen, in Bann ziehen vielmehr beseelter Ton und die Feinheit im Ausdruck. Wie beseelt und innig Anne-Sophie Mutter und ihr Partner Lambert Orkis im Kursaal in Bad Wörishofen die Standardwerke feinzeichneten, berührte tief: Ihnen und den Zuhörern wuchs die Musik förmlich ans Herz, als höre man nur mit dem Herzen gut.

