Die fantastischen Zwei setzen auf die Hausmittel des Jazz

Zwei Thronfolger der Sagenumwobenen: Dave Holland am Kontrabass und John Scofield an der Gitarre.

Plus John Scofield und Dave Holland zelebrieren im ausverkauften Stadttheater in Neuburg die hohe Kunst der Solidarität: Gemeinsam lassen sich Berge versetzen.

Von Reinhard Köchl

Es gibt keine Superhelden mehr, auch nicht im Jazz. Keine himmlischen Wesen, keine Coltranes, Ellingtons, Armstrongs. Die Ära der Gottgleichen, derjenigen, die Stile prägten und einem Genre den Nimbus der Unbesiegbarkeit verliehen, ist vorüber. Auch die nachfolgende Generation, diejenigen, die in jungen Jahren im Dunstkreis der sagenumwobenen Figuren agieren durften, ist in die Jahre gekommen. Aber immerhin: Sie spielen noch. Und verstehen es zumindest ansatzweise, einen Hauch jener Magie zu verbreiten, die den Jazz einst zur coolsten, aufregendsten Musik dieses Planeten werden ließ. So fühlt es sich an, wenn sich zwei Thronfolger wie John Scofield und Dave Holland zusammenschließen, wie beim Highlightkonzert des 11. Birdland Radio Festivals. Dann weht nicht nur ein Hauch, sondern ein Sturm von Jazzgeschichte durch das – unter 2G-Regeln – ausverkaufte Neuburger Stadttheater.

