Konzert in Neuburg

18:00 Uhr

Ron Carter im Birdland-Jazzclub: Behutsam vibrieren die Bass-Saiten

Plus Ron Carter ist am Kontrabass eine Instanz und einer der letzten „Jazzosaurier“. Beim Konzert In Neuburg führt er feine Zwiegespräche mit seinen Musikern.

Von Reinhard Köchl

Natürlich die Musik: Ron Carter! Einer der letzten Überlebenden einer immer mehr verblassenden, glorreichen Zeit, ein „Jazzosaurier“. Muss man unbedingt hin. Immerhin ist der Mann ja schon 84. Aber da ist auch noch etwas anderes: Auf der Bühne des trotz des Wochentermins seit langem wieder mal vollen Neuburger Birdland-Jazzclubs stehen vier Musiker, die während des gesamten zweieinhalbstündigen Konzertes einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Nur Tenorsaxofonist Jimmy Greene nimmt seine Maske für seine Einsätze kurzzeitig ab. So etwas gab es hier und wahrscheinlich in Deutschland noch nie.

