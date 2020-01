vor 55 Min.

Konzerte in München 2020: Diese Stars spielen live in Muc

Auch 2020 stehen in München wieder viele Konzerte großer Bands und Künstler an. Wir verraten die bekannten Daten und Termine und wann die Stars live in München auf die Bühne kommen - von Guns N'Roses bis André Rieu.

Konzerte in München 2020: Diese Stars spielen live in Muc. Auch 2020 stehen in München wieder viele Konzerte großer Stars und Künstler an. Wir nennen die bekannten Konzert-Termine und wann die Stars live in München auf die Bühne kommen - von Guns N'Roses bis André Rieu, vom Zenith bis zur Olympiahalle.

Konzerte in München 2020: Januar

3. bis 5. Januar 2020: The Sound of Hans Zimmer & John Williams - Nina Eichinger führt durch die Musik der Filmkomponisten, Gasteig - Philharmonie

- führt durch die Musik der Filmkomponisten, - Philharmonie 7. Januar 2020: Jonas Kaufmann : Mein Wien . Der Star-Tenor mit dem Prague Philharmonia Orchestra, Gasteig - Philharmonie

: Mein . Der Star-Tenor mit dem Prague Philharmonia Orchestra, - Philharmonie 18. Januar 2020: André Rieu : Wunderschöne Melodien, Olympiahalle

: Wunderschöne Melodien, 26. Januar 2020: Adel Tawil : Alles Lebt Tour, Olympiahalle

Konzerte in München 2020: Februar

8.2.2020: Silbermond, Olympiahalle

10.2.2020: Five Finger Death Punch , Olympiahalle

, 12.2.2020: Tenacious D , Olympiahalle

, 17.2.2020: Lindemann Tour 2020, Zenith

21.2.2020: Das große Schlagerfest XXL mit Florian Silbereisen , Olympiahalle

, 29.2.2020: Wanda, Olympiahalle

Konzerte in München 2020: März

07.03.2020 Andrea Berg , Olympiahalle

, 08.03.2020 Rock meets Classic, Olympiahalle

09.03.2020 Culcha Candela , Muffathalle



, Muffathalle 10.03.2020 Juju, Muffathalle

14.03.2020 Moses Pelham , Technikum

, Technikum 20.03.2020 Peter Maffay , Olympiahalle

, 21.03.2020 James Blunt , Olympiahalle

, 22.03.2020 Santana , Olympiahalle

, 26.03.2020 Michael Schulte , Freiheizhalle

, Freiheizhalle 30.03.2020 Avril Lavigne , Zenith

Konzerte in München 2020: April

07.04.2020 Santiano , Olympiahalle

, 08.04.2020 Sasha, Muffathalle (ursprünglich 16.12.19)

27.04.2020 Böhse Onkelz , Olympiahalle

, 28.04.2020 Böhse Onkelz , Olympiahalle

, 30.04.2020 Lena, Tonhalle

Konzerte in München 2020: Mai

19.05.2020 Pet Shop Boys , Olympiahalle

, 20.05.2020 Dua Lipa , Olympiahalle

, 23.05. + 24.05.2020 Fanta Vier , Königsplatz

, Königsplatz 26.05.2020 Guns N' Roses , Olympiastadion

, Olympiastadion 31.05.2020 Eric Clapton , Olympiahalle

Konzerte in München 2020: Juni

06.06.2020 Nick Cave and the Bad Seeds, Olympiahalle

and the Bad Seeds, 17.06.2020 Céline Dion , Olympiahalle

, 24.+25.06.2020 Spider Murphy Gang , Tollwood - Musik-Arena

, - Musik-Arena 29.06.2020 Queen + Adam Lambert , Olympiahalle

, 30.06.2020 Die Toten Hosen , Olympiahalle

Konzerte in München 2020: Juli

03.07.2020 Alvaro Soler , Tollwood , Musik-Arena

, , Musik-Arena 04.07.2020 Udo Lindenberg , Königsplatz

, Königsplatz 05.07.2020 Revolverheld, Tollwood , Musik-Arena

, Musik-Arena 06.07.2020 Sting , Tollwood , Musik-Arena

, , Musik-Arena 07.07.2020 Lionel Richie , Tollwood , Musik-Arena

, , Musik-Arena 08.07.2020 Lynyrd Skynyrd , Tollwood , Musik-Arena

, , Musik-Arena 10.+11.07.2020 Klassik am Odeonsplatz

13.07.2020 Sido, Tollwood - Musik-Arena

- Musik-Arena 17.07.2020 Mark Forster , Tollwood - Musik-Arena

, - Musik-Arena 25-+26.07.2020 Sunrise Avenue , Olympiahalle

Konzerte in München 2020: August

06.08.2020 Williy Astor und Freunde: The Sounds of Islands , Brunnenhof der Residenz

, Brunnenhof der Residenz 09.08.2020 Konstantin Wecker mit Jo Barnikel & Fanny Kammerland, Brunnenhof der Residenz

mit & Fanny Kammerland, Brunnenhof der Residenz 15.08.2020 Andreas Gabalier , Messe München

, 28.08.2020 Hollywood Vampires, Olympiahalle





Konzerte in München 2020: September

11.09.2020 Tash Sultana , Olympiahalle

Konzerte in München 2020: Oktober

05.10.2020 Gentleman, Zenith

10.10.2020 Katie Melua, Gasteig - Philharmonie

12.10.2020 Gianna Nannini , Gasteig - Philharmonie

, - Philharmonie 14.10.2020 Rolando Villazon, Xavier de Maistre (Harfe) - Serenata latina, Gasteig - Philharmonie

23.10.2020 Semino Rossi , Kleine Olympiahalle

Konzerte in München 2020: November

07.11.2020 Fantasy, Kleine Olympiahalle

07.11.2020 Roland Kaiser , Olympiahalle

, 08.11.2020 Simply Red , Olympiahalle

, 11.11.2020 Status Quo & Manfred Mann's Earth Band, Olympiahalle

25.11.2020 Zucchero, Olympiahalle

26.11.2020 Ozzy Osbourne , Olympiahalle

Konzerte in München 2020: Dezember

04.12.2020 Nigthwish, Olympiahalle

15.12.2020 Die Ärzte, Olympiahalle

18.12.2020 LaBrassBanda & Seiler und Speer , Olympiahalle

& , 20.12.2020 Angelo Kelly & Family, Olympiahalle

