vor 35 Min.

Kristen Stewart in der Jury von Cannes Kultur

Schauspielerin Kristen Stewart 2017 beim Filmfestival in Cannes.

Im vergangenen Jahr sorgte sie noch für einen kleinen Skandal, diesmal hat sie eine ganz besondere Aufgabe: US-Schauspielerin Kristen Stewart sitzt in der Jury des Filmfestivals von Cannes.

Die Jury der Filmfestspiele in Cannes ist komplett: Neben Jury-Präsidentin Cate Blanchett (48) werden unter anderem "Twilight"-Star Kristen Stewart (28) und "Blade Runner 2049"-Regisseur Denis Villeneuve​ (50) über die Preisträger der Goldenen Palme entscheiden. Das gab das Festival am Mittwoch bekannt.

Im vergangenen Jahr machte Stewart Schlagzeilen, als sie in Cannes in raspelkurzen Haaren, bauchfreiem Top und Midirock mit Hosenträgern über den roten Teppich ging - und nicht im eigentlich vorgeschriebenen Abendkleid. "Wenn man von Männern nicht verlangt, hohe Hacken und Kleider zu tragen, kann man das von mir auch nicht verlangen"​, erklärte die US-Schauspielerin damals im "Hollywood Reporter" ihren von vielen als rebellisch empfundenen Auftritt.

Eröffnet wird das 71. Festival von Cannes am 8. Mai mit "Everybody Knows" (Todos Lo Saben) des iranischen Oscarpreisträgers Asghar Farhadi. Die Festspiele dauern bis zum 19. Mai. (dpa)

Mitteilung

Themen Folgen