"Wir sind erschüttert": So reagieren Veranstalter auf die neuen Corona-Regeln

Plus Die neuen bayerischen Corona-Auflagen stellen Kulturveranstalter einmal mehr vor große Probleme. Wie gehen sie damit um? Ein Stimmungsbild aus der Region und darüber hinaus.

Von diesem Mittwoch an gelten für die Kultur im Freistaat wieder schärfere Corona-Regeln. Vor allem bei Theater- und Konzertveranstaltungen müssen die Veranstalter strenge Auflagen befolgen: Zum Impf- beziehungsweise Genesenennachweis ist zusätzlich ein tagesaktueller, zertifizierter negativer Corona-Test vorzulegen (Regelung 2G plus). Weiterhin ist während der Vorstellung eine FFP2-Maske zu tragen. Obendrein kommt dazu, dass nur noch 25 Prozent der eigentlichen Besucherkapazität belegt werden dürfen. Die Kulturhäuser stellt das vor nicht geringe Probleme, haben sie doch gerade für die vorweihnachtlichen Wochen bereits zahlreiche Karten verkauft. Wir haben uns – pars pro toto – bei einigen Veranstaltern umgehört.