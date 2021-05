Kunst

vor 16 Min.

Fotograf Wolfgang Volz war das Auge von Christo

Plus Hartnäckigkeit zahlt sich aus: Wolfgang Volz war schon früh von der monumentalen Kunst von Jeanne-Claude und Christo begeistert. Nun sind seine Fotografien in Ottobeuren zu sehen.

Von Brigitte Hefele-Beitlich

Christo und Jeanne-Claude: Man muss nur den Namen dieses bekanntesten Künstlerpaares der Welt nennen und vor dem geistigen Auge tun sich spektakuläre Eingriffe in Landschaften und kunstvoll verborgene Bauwerke auf. Sie verhüllten den Berliner Reichstag (1995), stellten gleichzeitig in Japan und den USA tausende meterhohe Schirme auf („The Umbrellas“, 1991) oder ließen 1,3 Millionen Menschen übers Wasser gehen auf ihren „Floating Pears“ im italienischen Iseosee (2016). Verewigt sind diese oft nur wenige Tage oder Wochen existenten Monumentalprojekte auf atemberaubenden Fotografien von Wolfgang Volz, die nun in einer Ausstellung im Museum für zeitgenössische Kunst in Ottobeuren (Unterallgäu) zu sehen sind.

Themen folgen