Ein Überblick über größere Kulturveranstaltungen in der Region

Staatstheater Augsburg, Freilichtbühne Zwei Stars, zwei Mörderinnen und jede Menge Jazz, Show und Sexappeal: Das Musical „Chicago“ von John Kander, Fred Ebb, Bob Fosse, Premiere am Samstag, 19. Juni; Aufführungen bis 31. Juli. (staatstheater-augsburg.de)

Kunstrasen im Martini-Park Der Schwerenöter „Cyrano von Bergerac“ hat als Komödie Premiere am Donnerstag, 17. Juni; Aufführungen bis 24. Juli. Er ficht sich durch das Paris des 17. Jahrhunderts, beleidigt die Mächtigen und postuliert die Unabhängigkeit der Kunst vom Mäzenatentum. Der angebeteten Roxane verspricht er in einem schwachen Moment, ihrem Geliebten ein Freund und Beschützer zu sein.

Konzertmäßig gibt’s die Sommerklänge I – Belcanto (1. Juli), Sommerklänge II – Slawische Klänge (8. Juli), Serenadenkonzerte (11. und 18. Juli), „Oper unterm Sternenhimmel“ (21. Juli), Sommerklänge III – Sprache der Liebe (22. Juli) sowie das Sunset Clubbing mit DJs, (24. Juni, 1., 7., 22. Juli). Zum Mitmachen lädt das Spiel „Wegbeamen oder Die Geschichte von Ooh“ ein (18., 21., 25. Juli); pro Spieltag 5 Startzeiten für je 8 Mitspieler, ab 10.

Brechtbühne im Gaswerk Stück „Klang des Regens“ von und mit Miriam Ibrahim; 11., 18., 20., 25., 26. Juni; Brechtbühne un/plugged – regionale Popkultur trifft auf Augsburger Philharmoniker, 27. Juni.

Augsburger Stadtsommer, Gaswerk: Das kleine Festival hat schon begonnen und läuft bis 11. Juli. Geboten ist am 11./12. Juni Punkrock mit Revelling Crooks, Hörstreich, Knochenfabrik. In der Brechtnacht (18. Juni) treten Singer-Songwriterin Charlotte Brandi und Tanasgol Sabbagh (Spoken Word) auf. Es gibt Spaß mit KaraUke, Dancefloor und Balkanjazz, Punkrock und Ska, die Münchner Projektband „Fazer“. Mit dem Modular Festle vom 7. bis 11. Juli klingt es aus. (www.augsburger-stadtsommer.de)

Sommer am Kiez, Gaswerk: Start am 16. Juli bis 21. August; Bob Meitinger, der den Punkrock in Augsburg etablieren will, bietet 25 Bands an 13 Terminen darunter Eisbrecher, Knorkator, Dritte Wahl, Betontod, Versengold und Babock. (sommeramkiez.de)

Strandkorb Open Air, Messe: Start am 2. Juli bis 15. August; Manfred Hertlein klinkt sich in das bundesweite Format ein, bei dem die Besucher in Strandkörben auf Abstand sitzen. Das Festival bietet in 30 Veranstaltungen Unterhaltung von Rock bis Pop, Comedy und Kabarett bis Klassik, u.a. Jan Delay, Johannes Oerding, Wincent Weiss, Fritz Kalkbrenner, Helge Schneider, Michael Mittermeier, Revolverheld, Chulca Candela. (strandkorb-openair.de)

Konzerte im Fronhof: Der lauschige Park bei der Augsburger Residenz wird jedes Jahr zum Konzertsaal, diesmal vom 23. bis 25. Juli. Man hört Highlights aus Opern, das Cellokonzert Nr. von Saint-Saens, Beethovens Sinfonie Nr. 7 und sein Klavierkonzert Nr. 4 von exquisiten Interpreten wie Maximilian Hornung, Janina Fialkowska, Natalya Boeva, Johannes Kammler, Jihyun Cecilia Lee. In der Sonntagsmatinee jazzt Wolfgang Lackerschmid mit seinem alten Trio 77 sowie zwei jungen Preisträgern. (www.konzerte-im-fronhof.de)

Friedberger Musiksommer: In der Herzogstadt werden Konzerte stattfinden, etwa am 28. Juli ein Openair mit Harmonic Brass. Allerdings bitten die Veranstalter noch etwas um Geduld, bis das Programm steht. (www.friedberger-musiksommer.de)

Internationales Gitarrenfestival Wertingen: Das zehnjährige Jubiläum wird über das Festivalwochenende vom 2. bis 4. Juli hinaus mit insgesamt zehn Konzerten als Open Air im Schlossgraben gefeiert. Bei der Guitar Night (3. Juli) treten unter dem Motto „Fingerstyle, Klassik, Jazz & Mehr“ internationale Stars der Gitarre auf, so Atanas Ourkouzounov aus Bulgarien, Flötistin Mie Ogura aus Japan, Adam Rafferty aus New York. Als „Rising Star“ (4. Juli) spielt Giulia Ballaré. Weitere vier Konzertabende stehen unter einem besonderen Motto: „Brazil“ (15. Juli), „Orientacion“ (22. Juli), „Weltmusik“ (30. Juli) und „Tango“ (7. August). (www.gitarrenfestivalwertingen.de)

Festspielhaus Füssen „Ludwig2 – Das Musical“ wird am 31. Juli wieder starten. Aufgeführt wird es zunächst bis 19. September und dann wieder ab 12. November. Parallel dazu startet am 4. August ein Programm im Sommergarten mit u. a. arabischer Nacht, The Real Comedian Harmonists, Thomas Borchert („Der Vampir am Klavier“), Mark Seibert, „Die Schöne und das Biest“ als Familienmusical. (das-festspielhaus.de)

Landestheater Schwaben Memmingen Dieser Tage nimmt das Haus den Schauspielbetrieb wieder auf, u.a. mit „Don Quijote“, „Dienstags bei Kaufland“, „Event“ und „In der Dämmerung“. Auf einem Parkdeck ist am 18. Juni die Premiere „Emmas Glück“ nach dem Roman von Claudia Schreiber über die Liebe zwischen dem vereinsamten Autohändler Max und der lebensfrohen Schweinezüchterin Emma. Schließlich ist der Balladen & Songs-Abend „Die Füße im Feuer“ zu sehen.

Theater Neu-Ulm Nervenkitzel, Spaß und bitterböse Pointen verspricht die Krimikomödie „Die Schwarze Witwe“ ab Freitag, 11. Juni, in der Kleinen Komödie am Petrusplatz. Es folgen Aufführungen bis 27. Juni. Danach gibt Kathi Wolf zwei Kabarett-Abende „Psychoparty“ am 2./3. Juli. (theater-neu-ulm.de)

Pauls Biergarten, Neu-Ulm Mit Blick auf die Donau spielen Walter Spira & die MSE Band am 1. Juli. (kultur-casino.de/events)

Theater Ulm Auf der Wilhelmsburg hat am Freitag, 11. Juni, das Musical „Dracula“ seine Premiere. Das immense Gebäude bildet die ideale Kulisse für die Geschichte des berühmtesten aller Vampire. Der amerikanische Komponist Frank Wildhorn, lässt den Kampf zwischen Hell und Dunkel auch musikalisch spannungsreich austragen, mit markanten Gitarrenriffs und treibenden Beats als rockiges Musical für (fast) jedes Alter. Gespielt wird das Musical bis 23. Juli. Im Großen Haus hat das Tanztheater „Ein Sommernachtstraum“ nach William Shakespeare zu Musik von Felix Mendelssohn-Bartholdy am 18. Juni Premiere. Es folgen Vorstellungen bis 3. Juli. Ebenfalls ab 18. Juni gibt es im Podium noch drei Vorstellungen der durchgeknallte Operette „Die Försterchristl“. Und noch eine Premiere: „Der Fiskus“, ein Schauspiel von Felicia Zeller, ist im Ulmer Theater am 19. Juni erstmals zu sehen und weitere drei Male bis 2. Juli. (www.theater-ulm.de)

Theater Ingolstadt Auf der Sommerbühne durchleuchtet das turbulente Premierenstück „Endlich Zeit füreinander“ ab 10. Juni (bis 24. Juli) Beziehungskisten. „Liebe ist eine schwere Geisteskrankheit“ verkündet das Stück „Paare“ ab 17. Juni. Das weitere Programm ist bunt gemischt: ein musikalischer Abend „jazz it up!“ am 11. Juni mit Klavier und Gesang (auch 23. Juli). Am 13. Juni erfreut die „Tanzattacke“ Kinder ab 4, abends gibt’s Wiener Lieder zum Motto „Die Wöd steht auf kan Fall mehr lang!“. Als szenische Lesung sind Kurt Cobains Tagebücher eingerichtet (ab 19. Juni).

Auf der Freilichtbühne am Turm Baur zeigt das Theater ab 19. Juni das Musical „Der kleine Horrorladen – Little Shop of Horrors“ als Wiederaufnahme von 2019. Es folgen Aufführungen bis 30. Juni. In der Reduit Tilly gibt’s außerdem de skurrile Inszenierung „It’s not easy – Eine Austreibung“ mit Musik von Martyn Jacques (The Tiger Lillies) und Nina Wurmann als Exorzismus der Covid-19-Pandemie. Aufführungen bis 4. Juli sind angesetzt. (theater.ingolstadt.de)

Oberstdorfer Musiksommer Das Klassikfestival läuft von 29. Juli bis 15. August unter anderem mit den Münchner Symphonikern (Eröffnung 29. Juli), Aris Quartett (2.8.), munich brass connection (3.8.), Maximilian Hornung (14.8.), Spark (15.8.) (www.oberstdorfer-musiksommer.de)

Immenstädter Sommer Ab 25. Juni ist im überdachten Klostergarten ein Open-Air geplant, unter anderem mit Martin Frank (25.6.), Ringsgwandl (14.7.), Wolfgang Krebs (20.7.), Pippo Pollina (21.7.), Willy Astor (27.7.), Ringlstetter & Band (5.8.), Hubert von Goisern (6.8., Lesereise „Flüchtig“), Erwin Pelzig (12.8.) www.immenstaedter-sommer.de

Musikfestival vielsaitig, Füssen: Das Verdi Quartett und der Pianist Matthias Kirchnereit eröffnen das Festival im Kaisersaal des Barockklosters St. Mang am 25. August. Auftreten werden auch das Arcis Saophon Quartett (27.8.), Hatem Nadim und Robin Fisher mit einem Liederabend (30.8.), die Klassikband Spark, das Orbis Quartett, die Gitanes Blondes und Lautenistin Sigrun Richter. Am 4. September rundet das Konzert der Meisterkurse das „vielsaitig“-Festival ab. (stadt-fuessen.org/festival-vielsaitig-programm)

Bregenzer Festspiele Auf der Seebühne wird erneut Verdis Oper „Rigoletto“ gespielt. Premiere ist am 22. Juli (weitere Aufführungen bis 22. August). Im Festspielhaus hat die Tragödie „Nero“ von Arrigo Boito am 21. Juli Premiere (auch 25.7., 2.8.). In den Orchesterkonzerten spielen die Wiener Symphoniker (26.7.: Haydns „Die Schöpfung“), 1.8.: Wagners „Das Rheingold“), 8.8.: Bruckner 6. Symphonie, Richard Strauss Konzert für Oboe und Orchester) und das Symphonieorchester Vorarlberg (22.8.: u.a. in Erstaufführung Thomas Larchers Symphonie Nr. 3). Im Theater am Kornmarkt hat Rossinis Oper „Die Italienerin in Algier“ Premiere am 16. August (auch 18., 20., 21.8.). Gespielt wird auch „Michael Kohlhaas“ (23.7.) und in Uraufführung „Lohn der Nacht“ (5.8.) von Bernhard Studlar. (bregenzerfestspiele.com/de)

Ottobeurer Konzerte Die Planung steht unter Vorbehalt. Am 18. Juli soll Bruckners Symphonie Nr. 5 in der Basilika erklingen. Im Museum für zeitgenössische Kunst Diether Kunerth sind Kammerkonzerte angekündigt, u.a. das Janoska Ensemble (12. Juni), ein Kinderkonzert (20.6.), das TrioVanBeethoven (27.7.) und die Camerata Bavarese mit Klaus Hampl und Sigi Schwab (24.7.). (www.ottobeuren.de)





Ausstellungen

Augsburg, Maximilianmuseum In den allerletzten Tagen lässt sich in „Dressed for Success“ (bis 13.6.) noch das Augsburger Modetagebuch des Fugger-Buchhalters Matthäus Schwarz bewundern. Am 28. August folgte hier zum 500-jährigen Jubiläum der Fugger-Stiftungen die Schau „Stiften gehen! Wie man aus Not eine Tugend macht“. Schaezlerpalais Inmitten der Barockgalerie hat das Museum „Mode für besondere Anlässe von 1770 bis heute“ platziert (bis 1. August). H2 – Zentrum für Gegenwartskunst Zehn internationale Künstlerinnen und Künstlers stellen in der Schau „The Blue Planet“ (bis 26.9.) ihre Fragen zum Zustand der Welt. Kunstmuseum Walter Die Privatsammlung im Glaspalast präsentiert ab 30. Juni ihren Bestand von bildhauerischen Arbeiten von Stephan Balkenhol (bis 5.9.). Diözesanmuseum St. Afra Sie sollten neue Landmarken in der schwäbischen Landschaft setzen, die Sieben Kapelle der Siegfried und Elfriede Denzel-Stiftung an Radwegen im Donauried. Die Schau gibt einen Gesamtüberblick (bis 11.7.).

Kunsthaus Kaufbeuren Unter dem Titel „Licht – Farbe – Raum“ zeigt die Ausstellungshalle Gemälde von Rupprecht Geiger und Shannon Finley. Die Schau stellt die Werke zweier abstrakter Maler in einen dialogischen Zusammenhang, die ganz unterschiedlichen Generationen angehören, deren Schaffen jedoch auf mannigfaltige Weise miteinander verbunden ist (bis 12.9.).

Künstlerhaus Marktoberdorf „Abgefahren – das Auto in der Kunst“ versammelt über 100 Fotografien, Gemälde, Installationen, Videos und Plastiken. 32 Künstlerinnen und Künstler huldigen dem Design, der Dynamik, der Rasanz. Ein Andy Warhol gehört genauso dazu wie Roy Lichtenstein (bis 29.8.).

Museum für zeitgenössische Kunst Ottobeuren „Wolfgang Volz – Das Auge von Christo und Jeanne-Claude“ zeigt Grafiken und Arbeiten, die der vor einem Jahr gestorbene Verpackungskünstler Christo zur Planung seiner Werke anfertigte. Im Zentrum der Schau stehen großformatige Fotografien der spektakulären Christo-Aktionen von Wolfgang Volz (bis 24.10.).

Museum für konkrete Kunst Ingolstadt Zwei neue Ausstellungen gehen an den Start. „Raum – Licht – Zeit“ zeigt ab 26. Juni Fotoarbeiten von Inge Dick und Susa Templin, die eigenständig eine Etage bespielen. Am 25. Juli folgt „section2“ von Gerold Miller, der mit minimalen Mitteln energische Bilder erzeugt.

Edwin Scharff Museum Neu-Ulm „Ziemlich beste Freunde“ heißen hier die beiden expressionistischen Künstler Hans Thuar und August Macke, die sich seit Kindertagen kannten und lebenslang schätzten (bis 19.9.).





Einige Veranstalter haben angesichts der risikoreichen Ungewissheit beliebte Festivals ins Jahr 2022 verschoben. So ruht das Sommerfestival in der Freilichtbühne Altusried, auch „Der Krater bebt“ Megesheim, das Festival Singoldsand Bobingen und das Puls Festival auf Schloss Kaltenberg sind 2021 abgesagt. Die Kaltenberger Ritterspiele und die Gauklernacht, Carmina Burana Cavallo, Highland Games und Deutschland Military Tattoo werden erst 2022 wieder stattfinden.