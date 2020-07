12:19 Uhr

Kylie Minogue zurück mit Dance-Beats

Durch ihr letztes Album wehte ein Hauch von Nashville. Jetzt aber ist bei Kylie Minogue wieder Disco angesagt.

Mit einem treibenden Dance-Song hat sich Kylie Minogue in der Popwelt zurückgemeldet. Die 52 Jahre alte Hit-Garantin veröffentlichte die Single "Say Something" - und damit einen Vorgeschmack auf ihr im Herbst erscheinendes 15. Studioalbum. Dessen bezeichnender Titel: "Disco".

Im britischen Radio sagte Australiens Pop-Export Nummer eins bei der Premiere ihres neuen Songs: "Es ist wie in einer galaktischen Disco." Es gehe um die ewige Suche nach Liebe. Als Nachfolger von Minogues Countrypop-Platte "Golden", die 2018 Platz drei der deutschen Charts erreichte, soll "Disco" ab 6. November veröffentlicht werden.

