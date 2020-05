20.05.2020

Lied des Tages: Der erste Corona-Sommerhit

Ein paar Minuten Corona-Nachrichten-frei: Für alle, die sich das wünschen, stellt die Kultur-Redaktion hier jeden Tag gegen 12 Uhr ein Überraschungslied vor.

Lied des Tages vom 22. Mai:

Weil die US-Boys mit Hits wie dem großartigen "Stressed Out" zurecht sehr schnell zu Superstars der 10er-Jahre geworden sind und nun so was wie den ersten Sommerhit zu Corona landen, soll heißen, das Thema (wieder) samt Familie im ganz lustigen Video sowie dem Text bearbeitend, die Stimmung dabei musikalisch aber fein tanzbar und locker haltend: Twenty One Pilots mit "Level of Concern"

Lied des Tages vom 21. Mai:

Weil heute Vatertag ist und Väter ganz besondere Exemplare der XY-Gruppe sind: Herbert Grönemeyer mit "Männer"

Lied des Tages vom 20. Mai:

Weil heute Weltbienentag ist und wir besonders in diesen Zeiten von kleinen Insekten mitunter vieles über Gemeinschaft, Solidarität und Kooperation lernen können. Und ein wenig Heiterkeit in der Melodie tut ja auch ganz gut: Karel Gott mit seinem Bienen-Superhit "Biene Maja"





Lied des Tages vom 19. Mai:

Weil das, was da besungen wird, in Corona-Zeiten plötzlich verboten war, wir es schmerzlich vermisste haben und seit gestern aber klar ist, dass wir es bald wieder tun dürfen: reisen. Daher: Desireless mit "Voyage Voyage"

Lied des Tages vom 18. Mai:

Weil in irren Zeiten irre Typen immer helfen können, zumal wenn sie sich in ihrem Irrsinn so versteigen, dass alle Rocker-Attitüde von ihnen abfällt und sie plötzlich zur Akustikgitarre über biblische Geschichten singen, die ja auch mitunter ein gewisser Irrsinn durchzieht: Peter Doherty mit "Salome":

Lied des Tages vom 17. Mai:

Weil die Infektionszahlen zurückgegangen sind, weil mit Maske draußen zu sein besser ist als gar nicht draußen zu sein, weil der Zoo wieder geöffnet hat, und weil es nach Corona ja vielleicht sogar noch besser wird als vor Corona. Und nach langem Graben in den Archiven haben wir eine kleine, obskure Garagenrockband aus Liverpool gefunden, die tatsächlich mal einen Song zum Anlass veröffentlicht hat.

Lied des Tages vom 16. Mai:

Weil man auch mal genervt sein darf. Auch wenn es vielen, vielen anderen Menschen deutlich schlechter geht. Und weil genervt sein gut tut und gleichzeitig ungesund ist, kritzeln uns die Ärzte (aus Berlin!) ein probates Mittel in den Rezeptblock. Seien Sie genervt zu ihrem Song über nervende Dinge, „Yoko Ono“. Der dauert gerade mal 30 Sekunden. Und dann ist auch wieder gut.

Lied des Tages vom 15. Mai:

Weil es diese Mischung aus Brüchigkeit in der Stimme und Erhabenheit im Klang so selten so perfekt gibt, weil sie hier sogar aus Bayern stammt und hinten raus mit einsetzenden Gitarre dann auch noch völlig davonträgt, und weil man durchaus was für die Krise lernt, wenn man dann auch noch zuhört: The Notwist "Consequence":

Lied des Tages vom 14. Mai:

Weil er kürzlich von uns gegangen ist und weil man diesen Tag wie eine innere Glut den ganzen Tag mit sich tragen kann und dabei zugleich glücklich und sehnsüchtig sein kann, wo Soul wirklich noch Seele meint: Bill Withers mit „Ain't No Sunshine“.

Lied des Tages vom 13. Mai:

Weil der große Stevie Wonder heute 70. Geburtstag hat und wir an dieser Stelle natürlich seine großen Hits wie "Superstition" oder "I just called to say I love you" hier veröffentlichen könnten, weil auch die passen in Zeiten, in denen Verschwörungstheorien die Runde machen oder es wichtiger denn je ist, Menschen, die einem wichtig sind, anzurufen - aber überraschender ist dann doch "Fingertips" vom ganz jungen Stevie Wonder, als dieser noch mit "Little Stevie Wonder" angekündigt wurde. Und außerdem stehen Fingerspitzen in diesen Tagen ja besonders im Pandemie-Fokus, kleiner Körperteil, große (Aus)Wirkung:

Lied des Tages vom 12. Mai:

Weil es noch immer einer der besten Songs einer legendären Pop-Gruppe und weil uns paradoxerweise ja gerade die Musik mit ihren Harmonien helfen kann, die Stille tatsächlich in uns zu genießen, die dann nämlich nicht nur draußen herrscht, sondern auch drinnen einkehren kann: Depeche Mode mit "Enjoy the Silence".

Lied des Tages vom 11. Mai:

Weil es manchmal einfach ein Ventil für Wut braucht und hier in der Geschichte des Sängers Chester Bennington ja zugleich eine Tragödie mitschwingt, die wirklich bleibt: Linkin Park mit „One Step Closer“

Lied des Tages vom 10. Mai:

Lied des Tages: Weil heute Muttertag ist und in diesen Zeiten es auch mal gut tut, über Geschnulze von einst zu lachen. Und niemand hat wieder so schnulzig über „Mama“ gesungen wie Heintje. Mei, wie liab!

Lied des Tages vom 9. Mai:

Weil der Frontmann von Pearl Jam hier solo von den Gründen für eine selbstgewählte Isolation singt, die uns auch in der nun erzwungenen nachdenklich machen sollten: Die Abkehr von einer von der alles zerstörenden Wachstumslogik getriebenen Gesellschaft Eddie Vedder mit "Society"

Lied des Tages vom 8. Mai:

Weil die Aufforderung im Titel tatsächlich elementar ist, um nicht ganz trüb und leer zu werden, weil Musik einfach das weltbeste Stimmungsmittel aller Zeiten war, ist und bleiben wird - und weil diese Version so unendlich viel besser ist als das Original von Robyn: Jamie Cullum mit "Don't stop the Music".

Lied des Tages vom 7. Mai:

Weil wir Menschen so zerbrechlich sind, wir aber im Alltag so selten daran denken und vom Leben dann doch plötzlich daran erinnert werden: Sting mit "Fragile"

Lied des Tages vom 6. Mai:

Weil es kaum eine relaxtere Aufforderung gibt, die Tür fürs Außenleben wieder auf zu machen und sich mit einem sommerabendsonnigen Gemüt durch die Welt zu spazieren und weil den leider viel zu wenige Menschen kennen: Richard Hawley mit „Open up your Door“:

Lied des Tages vom 5. Mai

Weil die Geschichte dieses Songs ziemlich unglaublich ist. Denn als Wolfgang Langner (Text) und Hans Hartel (Musik) Captain Noah in den 1980er geschrieben haben, hätten beide nicht gedacht, dass es fast 40 Jahre dauern wird, bis "Captain Noah" das erste Mal zu hören ist. Jetzt singt Ex-Box-Weltmeisterin Tina Schüßler von diesem Noah, der alle an einen sicheren Ort steuern soll. Und den kann man gerade tatsächlich gut gebrauchen.

Lied des Tages vom 4. Mai

Weil es mal an der Zeit ist, sich wieder vor Augen zu führen, wie schlimm das Corona-Virus wüten kann, ein musikalischer Blick über den Atlantik hinüber in die USA, ein Country-Song von The White Buffalo, der mit "Into the Sun", der davon singt, besser bis zum Ozean zu rennen.

Lied des Tages vom 3. Mai

Weil es träumerische Hymnen in diesen Zeiten einfach braucht und weil wir noch vielleicht noch nicht so weit sind, "Don't Look Back in Anger" mitzusingen, "Wonderwall" womöglich schon ein bisschen arg gelitten hat und "Live Forever" allzu großtönend daherkäme: Oasis mit "Champagne Supernova"

Lied des Tages vom 2. Mai:

Weil: Maifeier (ausgefallen) meets Corona: Attwenger, die wirklichen Heimatsound-Erfinder und anarchischen Weiterentwickler der Volksmusik mit ihrem Smash-Hit aus dem Jahre 1991: "H.E. zaum". Musik an, Halbe auf - und immer schön Abstand halten! Dauert eh nimmer lang, so oder so.





Lied des Tages vom 1. Mai:

Weil heute Tag der Arbeit ist und an diesem traditionell Arbeiterlieder gesungen werden. Eines der bekanntesten weltweit ist "Bella Ciao", altes Partisanenlied mit zeitloser Melodie, das 2018 durch die Netflix-Serie "Haus des Geldes" noch populärer wurde und durch einen Remix des französischen DJ Hugel der offizielle Sommerhit des Jahres 2018 wurde. Außerdem wird "Bella Ciao" in Corona-Zeiten auch auf italienischen Balkonen als Durchhalteparole angestimmt:

Lied des Tages vom 30. April:

Weil dieser Song schlicht und einfach in diese Zeit gehört und sich das darin Ausgesprochene vielleicht ja auf gute Art erfüllen sollte, dass es nämlich eine frohe Botschaft sein könnte, wenn die Welt nicht einfach so weitergeht, wie sie vorher war: R.E.M. Mit "End of the World as we know it":



Lied des Tages vom 29. April:

Weil der große Jubilar der klassischen Musik so ausgebremst wird und weil seine Kompositionen dermaßen aufwühlen und unter die Haut gehen, heute von Beethovens 7. Sinfonie das berühmte Allegretto, gespielt von den Wiener Philharmonikern unter Christian Thielemann.

Lied des Tages vom 28. April:

Weil sie sowieso in jeder Lebenslage einfach umwerfend bezaubernd wirkt und weil sie doch gerade hier zum Mit-, zum Weggehen einlädt, und weil die Unmöglichkeit, einfach ihre Hand zu nehmen umso schmerzlicher bewusst wird (und weil man danach einfach immer weiter andere Songs von ihr hören kann): Alin Coen mit "Wolken"

Lied des Tages vom 27. April:

Weil dieser Regen heute so dringend nötig ist und ruhig noch mehr davon fallen darf, dieser wunderbare Song dieser wunderbaren Sängerinnen: The Weather Girls mit "It's Raining Man".

Lied des Tages vom 26. April:

Weil diese Schönheit von dieser Band als solcher doch kaum zu erwarten ist und weil man sich textgemäß so gern mit davon stehlen und auf eine unbedarfte Ausfahrt ins Ungewisse begeben würde, die Freiheit der Straße zum Irgendwo, während die Sonne langsam am Horizont versinkt: Red Hot Chili Peppers mit "Road Trippin''0"

Lied des Tages vom 25. April:

Weil das einfach reingeht und nicht mehr loslässt und weil jeder sich seinen anderen Teil so schön denken kann, wenn es hier darum geht, dass man einfach ganz genau jetzt jemand bestimmten brauchen könnte, nein, braucht: Kings of Leon mit "Use Somebody":

Lied des Tages vom 24. April:

Weil, wenn nichts mehr hilft, Udo hilft - das haben auch schon persönliche Untergangskandidaten wie Benjamin von Stuckrad-Barre erfahren dürfen. Hier jedenfalls ein überzeugend genuscheltes Bekenntnis dazu, dass die Liebe alles übersteht und dass wie immer auch hiernach ein neuer Tag kommen wird, dass es weitergeht - und dass wir zusammen stark sind, selbst wenn wir einander derzeit nicht sehen können: Udo Lindenberg mit "Hinterm Horizont"

Lied des Tages am 23. April:

Weil er die herrlichste Retro-Soul-Entdeckung seit dem tragischen Dahinscheiden von Amy Winehouse ist und man dieses schöne Bababarambam einfach den ganzen Tag mitsingen und mitfühlen kann und weil dieser Song sich wirklich nie abnutzt: Michael Kiwanuka mit "Love and Hate":

Lied des Tages am 22. April:

Weil diese Titanen des Pop ja hier so traumschön vom Verschwinden der Wirklichkeit und aus der Wirklichkeit erzählen, dass man sich samt der Streicher in ein zeitloses Federbett der Isolation kuscheln kann, ohne sich einfältig besäuselt zu fühlen: Radiohead mit "How to Disappear Completly":

Lied des Tages am 21. April:

Weil heute zwar so einer schöner Tag ist, ein bisschen windig, aber die Sonne scheint, aber gleichzeitig das Oktoberfest abgesagt worden ist, gibt's hier heute Donnikl mit seinem "Fliegerlied".

Lied des Tages am 20. April:

Weil es besonders in diesen Zeiten auf die Solidarität ankommt und Bert Brechts berühmtes "Solidaritätslied" von der Augsburger Band Misuk so wunderbar vertont wurde, dass man es den ganzen Tag mitsummen möchte ...

Lied des Tages am 19. April:

Weil die Rolling Stones eigentlich ein Lied für alle Lebenslagen parat haben - und heute ganz besonders, weil sie mit ihrer Wohnzimmer-Interpretation von "You Can't Always Get What You Want" beim "One World: Together At Home"-Konzert der Superstars mitgemacht haben, mit dem den Corona-Helden gedankt werden soll. Eine Art Live Aid in Corona-Zeiten quasi. Hier nun ein Ticket für ein einzigartiges Konzert in eigenartigen Zeiten, unbedingt anhören:

Lied des Tages am 18. April:

Weil kaum eine das Spiel mit Stimmungen auf so eigenwillige Art beherrscht wie diese Diva der Eigenwilligkeit und gerade aus der Stille, die uns derzeit allzu leicht umgibt und in Beschlag nimmt, in ihrer Version des Songs immer wieder die herrlichste Lebensfreude hervorbricht: Björk mit "It's oh so quiet".

Lied des Tages am 17. April:

Weil's ja auch nichts bringt, immer nur ernst und nachdenklich zu sein, und weil man die Pflicht zum Abstand halten, zum Nicht-Berühren kaum je so spaßig getanzt sehen kann wie mit diesem Hit jetzt auch schon unfassbare 30 Jahre alten Hit: MC Hammer mit "U can't touch this".

Lied des Tages am 16. April:

Weil dieses Lied in dieser Liste einfach unmöglich fehlen kann und zwar vielleicht von seiner schwermütigen Schönheit noch übertroffen wird von einem anderen Song derselben Band, das "Drugs don't Work" heißt, aber weil es hier einfach zum bitter Leben passt, das eben doch seine Süße haben kann: The Verve mit "Bittersweet Symphony".

Lied des Tages am 15. April:

Weil der Titel zu einem Tag passt, an dem in Berlin entschieden werden soll, wie es in Corona-Zeiten weitergeht: Der Titel "I want to break free" von Queen kann da als eine Art Botschaft in Quarantänezeiten an Bundeskanzlerin Merkel verstanden werden - auch wenn das Lied natürlich nicht von Corona oder einer Pandemie handelt.

Auch das Video aus den 1980er Jahren passt zur Quarantäne, es zeigt einen ziemlich ungewöhnlichen Hausputz. Textlich wie gemacht für eine Quarantänehmyne: Brüllen Sie dem schönen Wetter ein kräftiges "God knows I want to break free!" durch die Fensterscheiben entgegen und vergessen Sie nicht, sich zum Staubsaugen einen schwarzen Schnauzbart anzukleben. Die gute Laune kommt dann ganz von alleine.

Lied des Tages am 14. April:

Weil immer noch die Ausgangsbeschränkungen gelten und das Leben immer noch Kopf steht, hier ein Song, der von dieser Gegenwart erzählt: Das Ding ausm Sumpf mit "Quarantäne, Quarantäne".

Lied des Tages am 13. April:

Weil heute immer noch Ostern ist und dieses Hallelujah als das meistgecoverte in der Musikgeschichte gilt - sowie als der meistgecoverte Song überhaupt. Sogar Leonard Cohen hat verschiedene Texte zu seiner "Hallelujah"-Melodie gesungen:

Lied des Tages am 12. April:

Weil heute Ostern ist, eines der bekanntesten Kirchenlieder der Welt: "Ave Maria" von Franz Schubert komponiert, von zig Musikgrößen gesungen, hier von der großartigen Barbra Streisand. So erschienen auf einer Weihnachts-CD, passt aber auch zu Ostern, ganz besonders zu diesen ungewöhnlichen Ostern 2020. Gänsehautfaktor garantiert, hören Sie selbst - und frohe Ostern:

Lied des Tages am 11. April:

Weil dieser nach Sinatra eigentlich unmöglich scheinende neue Hymnus auf den Big Apple in dieser Zeit ein ganz neues, plötzlich völlig unpathetisch erscheinendes, weil schlicht leidenschaftlich solidarisches Mitgefühl erhalten hat, ist es genau die Zeit für: Alicia Keys mit "Empire State of Mind" oder "New York":

Lied des Tages am 10. April:

Weil dieses Lied einfach gute Laune versprüht, wunderschön ist – und ganz nebenbei noch darauf hinweist, worauf es wirklich ankommt im Leben: "Je veux" von Zaz ...

Lied des Tages am 9. April:

Zurzeit viele leere Straßen, geschlossene Cafés, kein Gemurmel, viel Stille draußen. Der wohl schönste "Klang der Stille" wurde schon vor über 50 Jahren geschrieben, immer noch schön und zurzeit ganz besonders.

Und weil es in diesen Zeiten erst recht wunderbar ist, Menschenmassen jubeln zu hören, gibt es "The Sound of Silence" in der Live-Version vom Konzert im Central Park New York (1981) - und weil es um die beiden nun auch stiller wird (beide waren kürzlich getrennt auf Abschiedstournee):

3:58 Minuten zum Abschalten in der Corona-Zeit

Die Corona-Soundlist wurde bisher zusammengestellt von: Lea Thies, Miriam Zißler, Richard Mayr, Wolfgang Schütz, Sebastian Kraus

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen