Lied des Tages heute: Dieser Song nutzt sich wirklich nie ab

Ein paar Minuten Corona-Nachrichten-frei: Für alle, die sich das wünschen, stellt die Kultur-Redaktion hier jeden Tag gegen 12 Uhr ein Überraschungslied vor.

Lied des Tages am 23. April:

Weil er die herrlichste Retro-Soul-Entdeckung seit dem tragischen Dahinscheiden von Amy Winehouse ist und man dieses schöne Bababarambam einfach den ganzen Tag mitsingen und mitfühlen kann und weil dieser Song sich wirklich nie abnutzt: Michael Kiwanuka mit „Love and Hate“:

Lied des Tages am 22. April:

Weil diese Titanen des Pop ja hier so traumschön vom Verschwinden der Wirklichkeit und aus der Wirklichkeit erzählen, dass man sich samt der Streicher in ein zeitloses Federbett der Isolation kuscheln kann, ohne sich einfältig besäuselt zu fühlen: Radiohead mit „How to Disappear Completly“:

Lied des Tages am 21. April:

Weil heute zwar so einer schöner Tag ist, ein bisschen windig, aber die Sonne scheint, aber gleichzeitig das Oktoberfest abgesagt worden ist, gibt's hier heute Donnikl mit seinem "Fliegerlied".

Lied des Tages am 20. April:

Weil es besonders in diesen Zeiten auf die Solidarität ankommt und Bert Brechts berühmtes "Solidaritätslied" von der Augsburger Band Misuk so wunderbar vertont wurde, dass man es den ganzen Tag mitsummen möchte ...

Lied des Tages am 19. April:

Weil die Rolling Stones eigentlich ein Lied für alle Lebenslagen parat haben - und heute ganz besonders, weil sie mit ihrer Wohnzimmer-Interpretation von "You Can't Always Get What You Want" beim "One World: Together At Home"-Konzert der Superstars mitgemacht haben, mit dem den Corona-Helden gedankt werden soll. Eine Art Live Aid in Corona-Zeiten quasi. Hier nun ein Ticket für ein einzigartiges Konzert in eigenartigen Zeiten, unbedingt anhören:

Lied des Tages am 18. April:

Weil kaum eine das Spiel mit Stimmungen auf so eigenwillige Art beherrscht wie diese Diva der Eigenwilligkeit und gerade aus der Stille, die uns derzeit allzu leicht umgibt und in Beschlag nimmt, in ihrer Version des Songs immer wieder die herrlichste Lebensfreude hervorbricht: Björk mit „It's oh so quiet“.

Lied des Tages am 17. April:

Weil's ja auch nichts bringt, immer nur ernst und nachdenklich zu sein, und weil man die Pflicht zum Abstand halten, zum Nicht-Berühren kaum je so spaßig getanzt sehen kann wie mit diesem Hit jetzt auch schon unfassbare 30 Jahre alten Hit: MC Hammer mit "U can't touch this".

Lied des Tages am 16. April:

Weil dieses Lied in dieser Liste einfach unmöglich fehlen kann und zwar vielleicht von seiner schwermütigen Schönheit noch übertroffen wird von einem anderen Song derselben Band, das "Drugs don't Work" heißt, aber weil es hier einfach zum bitter Leben passt, das eben doch seine Süße haben kann: The Verve mit "Bittersweet Symphony".

Lied des Tages am 15. April:

Weil der Titel zu einem Tag passt, an dem in Berlin entschieden werden soll, wie es in Corona-Zeiten weitergeht: Der Titel "I want to break free" von Queen kann da als eine Art Botschaft in Quarantänezeiten an Bundeskanzlerin Merkel verstanden werden - auch wenn das Lied natürlich nicht von Corona oder einer Pandemie handelt.

Auch das Video aus den 1980er Jahren passt zur Quarantäne, es zeigt einen ziemlich ungewöhnlichen Hausputz. Textlich wie gemacht für eine Quarantänehmyne: Brüllen Sie dem schönen Wetter ein kräftiges „God knows I want to break free!“ durch die Fensterscheiben entgegen und vergessen Sie nicht, sich zum Staubsaugen einen schwarzen Schnauzbart anzukleben. Die gute Laune kommt dann ganz von alleine.

Lied des Tages am 14. April:

Weil immer noch die Ausgangsbeschränkungen gelten und das Leben immer noch Kopf steht, hier ein Song, der von dieser Gegenwart erzählt: Das Ding ausm Sumpf mit "Quarantäne, Quarantäne".

Lied des Tages am 13. April:

Weil heute immer noch Ostern ist und dieses Hallelujah als das meistgecoverte in der Musikgeschichte gilt - sowie als der meistgecoverte Song überhaupt. Sogar Leonard Cohen hat verschiedene Texte zu seiner "Hallelujah"-Melodie gesungen:

Lied des Tages am 12. April:

Weil heute Ostern ist, eines der bekanntesten Kirchenlieder der Welt: "Ave Maria" von Franz Schubert komponiert, von zig Musikgrößen gesungen, hier von der großartigen Barbra Streisand. So erschienen auf einer Weihnachts-CD, passt aber auch zu Ostern, ganz besonders zu diesen ungewöhnlichen Ostern 2020. Gänsehautfaktor garantiert, hören Sie selbst - und frohe Ostern:

Lied des Tages am 11. April:

Weil dieser nach Sinatra eigentlich unmöglich scheinende neue Hymnus auf den Big Apple in dieser Zeit ein ganz neues, plötzlich völlig unpathetisch erscheinendes, weil schlicht leidenschaftlich solidarisches Mitgefühl erhalten hat, ist es genau die Zeit für: Alicia Keys mit "Empire State of Mind" oder " New York":

Lied des Tages am 10. April:

Weil dieses Lied einfach gute Laune versprüht, wunderschön ist – und ganz nebenbei noch darauf hinweist, worauf es wirklich ankommt im Leben: „Je veux“ von Zaz ...

Lied des Tages am 9. April:

Zurzeit viele leere Straßen, geschlossene Cafés, kein Gemurmel, viel Stille draußen. Der wohl schönste "Klang der Stille" wurde schon vor über 50 Jahren geschrieben, immer noch schön und zurzeit ganz besonders.

Und weil es in diesen Zeiten erst recht wunderbar ist, Menschenmassen jubeln zu hören, gibt es "The Sound of Silence" in der Live-Version vom Konzert im Central Park New York (1981) - und weil es um die beiden nun auch stiller wird (beide waren kürzlich getrennt auf Abschiedstournee):

