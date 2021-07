Ann Petry ist die erste schwarze Bestsellerautorin

Ann Petrys erster Roman war ein Riesenerfolg. Nach „The Street“ liegt jetzt mit „Country Place“ ein zweiter Roman von ihr in deutscher Übersetzung vor.

Die katholische Kirche steht in Lennox direkt hinter den Gleisen. Nicht unbedingt der würdigste Platz für ein Gotteshaus. Nun, heil zurückgekehrt nach vier Jahren Krieg, eben am Bahnhof ausgestiegen, wundert sich Johnnie Roane darüber mit neugewonnener Distanz zum ersten Mal: Warum hier diese Kirche, warum nicht da wo die Kirchen der Episkopalen und Kongregationalisten stehen, nämlich an der Hauptstraße. Der Taxifahrer klärt den Heimkehrer auf: In Lennox möge man die Katholiken nicht. Deswegen habe man ihnen einst nur dieses Stück Land am Rande der Stadt verkauft.

Nur etwa zehn Seiten braucht Ann Petry in ihrem Roman „Country Place“, da fährt sie schon mit eieinem Pinselstrich quer durchs idyllische Bild der neuenglischen Kleinstadt am Meer. Und sie lässt den ersten Traum zerplatzen – bei der Taxifahrt nach Hause zur schönen jungen Ehefrau spürt Johnnie Roane jedenfalls schon ein „hauchfeines stechendes Unbehagen“.

Mit der Ankunft dieses Helden beginnt – klassisches Literaturmotiv –, ein neuer Wind durch die Stadt zu wehen, der sich zum Sturm auswächst, Bäume und Gewissheiten entwurzelt, einmal durch alte Gebäude und die alte Ordnung fegt. Am Ende dieses Romans wohnt im herrschaftlichsten Haus des Ortes … aber Stopp, das wäre zu viel verraten. Lieber diesen zeitlosen Roman lesen, der nun 74 Jahre nach seinem Erscheinen zum ersten Mal auf Deutsch veröffentlicht wurde, famos übersetzt von Pieke Biermann.

Ann Petry stammt selbst aus einer Kleinstadt

Die Amerikanerin Ann Petry stammte ebenso aus einer Kleinstadt wie jenem fiktiven Lennox, ihr Vater führte dort eine Drogerie wie auch der Erzähler des Romans, genannt Pop, der aber immer wieder zugunsten einer auktorialen Stimme verstummt. Petrys erster Roman „The Street“ war ein sensationeller Erfolg, hatte unter anderem diese Marke gerissen: der erste Roman einer schwarzen US-Schriftstellerin, der mehr als 1,5 Millionen Mal verkauft wurde. In der afroamerikanischen Literatur nimmt das Buch, in dem Petry die Nöte einer alleinerziehenden Mutter in Harlem beschreibt, eine wichtige Stellung ein. Für „Country Place“ gilt das nicht. Was weniger an der Qualität als am Umstand liegt, dass es vordergründig auch nicht um das Leben von People of Color geht, sondern Petry sich das weiße Kleinstadtleben vornimmt.

Mit Lust und Abscheu wirft sie sich hinein in diesen Mikrokosmos, in dem beinahe ein Mord geschieht – aber so durchsichtig und dämlich geplant, dass sich die Drahtzieherin schon deswegen genieren müsste. Ein Gefühl jedoch, dass ihr ziemlich fremd ist. Lily, die Schneiderin, deren schöne Fassade langsam bröckelt, hat sich den reichsten Junggesellen der Stadt geschnappt: Nun wohnt sie zwar im herrschaftlichen Gramby-Haus, aber muss mit der Verachtung der allmächtigen Schwiegermutter wie auch des Personals leben. Alles muss bleiben, wie es war, nicht mal neue Vorhänge sind ihr erlaubt und den Diamantring will die pralinensüchtige Mrs. Gramby auch nicht herausrücken.

In "Country Place" zeichnet Petry ihre Charaktere mit Sympathie

Ein wenig Mitleid also ist erlaubt – mit der gierigen Lily wie auch mit dem Rest des fiesen Romanpersonals. Träume bleiben hier Träume. Wie die Mutter, so fliegt auch die flatterhafte Tochter mit ihrem goldenen Haargespinst auf: Glory, die sich in den Kleinstadt-Casanova Ed Barrell verliebt hat und die nun nichts mehr will von Ehemann Johnnie. All das fein beobachtet von Wiesel, dem Taxifahrer, so genannt wegen seines Frettchengesichts und weil er sich wieselflink in die Gedankengänge seiner Fahrgäste verrennt. Grundunsympathisch also, aber doch ein wertvoller Mitbürger fürs verkommene Provinznest: Was Wíesel sieht und Wiesel hört, dass erzählt Wiesel auch und bringt mit eigener Intrige die Melange aus Bosheit, Gier und Niedertracht zum Überbrodeln.

Fein überspitzt, aber mit Empathie zeichnet Petry ihre Charaktere, entlarvt die Kleinstadtverlogenheit: Nicht nur die Katholiken mag man in Lennox ja nicht allzu gern, auch den jüdischen Anwalt würden einige Bewohner am liebsten wieder hinausjagen. Schwarze sind geduldet, solange sie nicht an der weißen Vorherrschaft rütteln.

In ihrem zweiten Roman geht Petry subtiler vor

Als „raceless novel“ wurde der Roman von der Kritik bezeichnet, weil Petry sich dem verweigerte, was man von einer schwarzen Starschriftstellerin erwartete und was sie in ihrem ersten Erfolgsroman geliefert hatte: Literatur geschrieben aus Sicht von schwarzen Protagonisten. Um den herrschenden Rassismus aufzuzeigen, geht Petry in „Country Place“ subtiler vor: Nebenrollen für jene, denen auch die weißen Bürger von Lennox nur Nebenrollen zugestehen wollen, wie zum Beispiel der schwarzen Haushälterin oder dem portugiesischen Gärtner. Für die weht der Wind dann auch in die richtige Richtung!

Falls man dem Roman einen Vorwurf machen kann, dann den: Während Petry das weiße Kleinstadtpersonal ambivalent zeichnet, sind ihre Außenseiter ausnahmslos hehre Charaktere – viel weniger facettenreich beschrieben. Das bringt eine Unwucht in diesen spannend erzählten Gesellschafts- und Kriminalroman, verführt sie zu einem fast märchenhaften Ende: Die Bösen werden bestraft, über den Guten aber schüttet Petry die Goldtaler aus.

Sie selbst wählte für ihr Leben doch die vertraute Kleinstadt: Nach ihren Jahren in New York, in denen sie Kreatives Schreiben an der Columbia Universität studierte, kehrte Petry in ihren Heimatort Old Saybrook zurück und starb dort 1997 mit 88 Jahren.

Ann Petry: Country Place. A.d. Englischen von Pieke Biermann. Nagel & Kimche, 304 S., 24 Euro