Juli Zeh: „Der Wahl-Kampf geht an den Problemlagen recht weit vorbei“

Star-Autorin Juli Zeh („Unter Leuten“, „Über Menschen“) geht mit der aktuellen Politik hart in Gericht. „Ich bin leider gerade mit allen Parteien ziemlich unglücklich. Der Wahlkampf scheint mir an den Problemlagen recht weit vorbeizugehen“, sagte sie unserer Redaktion. Das sei nicht gesund und: „Es schafft kein Vertrauen der Bevölkerung in die Kandidierenden und ihre Parteien.“

Als „großes Problem“ bezeichnete die 47-Jährige, dass der Streit um einen fairen Ausgleich in der Gesellschaft, um Themen wie Rente, Bildung und Wohnen nicht mehr geführt werde: „Momentan wurde der sogenannte Klassenkampf durch eine Art Kulturkampf ersetzt“, so Zeh. Heute gehe es darum, „was man denken soll, wie man reden soll, wie man leben soll“.



Aber, so mahnt die Bestseller-Autorin kurz nachdem Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet sein Zukunftsteam vorgestellt hat, allerdings ohne den Bereich der Sozialpolitik dabei zu berücksichtigen: „Die soziale Frage verschwindet nicht, indem man sie ignoriert. Sie bleibe bestehen. Die Gefahr, dass rechte Parteien dieses Potenzial für sich entdecken, ist sehr groß.“

Sehr kritisch sieht Juli Zeh, deren aktueller Roman „Über Menschen“ wieder auf Platz 1 der Bestseller-Listen steht, ein drohende Spaltung der Gesellschaft in Krisen-Zeiten durch die Beschwörung eines neuen Wir-Gefühls meistern zu wollen: „Das mit dem Wir-Gefühl ist im Grunde ein ziemlich demokratiefeindlicher Slogan. Gerade in Deutschland sollte man traditionell vor Wir-Gefühlen eher Angst haben.“ Stattdessen fordert die Juristin und ehrenamtliche Verfassungsrichterin in Brandenburg: „Entscheidend ist vielmehr ein offener und respektvoller Diskurs. Ein Gespräch unter Erwachsenen.“ Was man dagegen nicht machen dürfe, sei: „Sich grundsätzlich gegenseitig für Vollidioten halten.“ Und es schade inmitten der hitzigen Diskussionen um ernstzunehmende künftige Herausforderungen auch nicht, „sich immer wieder mal in Demut zu üben“. Zeh: „Es tut gut, sich ab und zu mal daran zu erinnern, wie privilegiert wir hier sind, in unserer Epoche, an diesem Ort. Viele, viele Menschen weltweit beneiden uns darum.“

