Literatur

12:30 Uhr

Lizzie Doron schreibt über Kinder von Holocaust-Überlebenden

Die israelische Autorin Lizzie Doron im Rahmen des Literaturfestivals Lit.Cologne 2015 in Köln auf der Bühne. Im September diesen Jahres erschien ihr neues Buch "Was wäre wenn".

Plus Die israelische Autorin zeigt im Roman "Was wäre wenn" die Zerrissenheit einer Generation, deren Eltern den Holocaust überlebt - aber lange geschwiegen haben.

Von Sophia Huber

Die einzige Sache, die Lizzie Doron nicht überdacht hat, war in einer unruhigen Nacht und in den sechs darauffolgenden Tagen diesen Roman zu schreiben. In „Was wäre wenn“ geht es jedoch genau darum: Überdenken, Hinterfragen, Zögern, Bereuen, Erinnern, Zweifeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen