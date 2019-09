"Lucid": Eine Familie wie auf dem Pulverfass

Plus Dem Staatstheater Augsburg gelingt eine vortreffliche Deutsche Erstaufführung des Schauspielerstücks „Lucid“ von Rafael Spregelburd

Ein Spielzeit-Auftakt am Staatstheater Augsburg, wie wir ihn wollen, wie er uns gefällt: ein feinst ausgeklügeltes Kammerstück, exzellentes Schauspielertheater, eine psychologische Regie – und ein verblüffender Schluss, der uns betroffen zurück lässt, weil wir fast einen ganzen Abend lang dazu verführt wurden, gedanklich einen Menschen zu kritisieren, den wir zum Schluss im Grunde zutiefst zu bedauern haben.

„Luzid“ heißt dieses Drama des Argentiniers Rafael Spregelburd, das auf der brechtbühne im Gaswerk seine präzis gesetzte deutsche Erstaufführung feierte. 75 Minuten lang legt es mehr falsche als richtige Fährten, 75 Minuten lang haben wir zu kombinieren, was einst in einer Familie auf dem Pulverfass wirklich geschah, 75 Minuten glauben wir, einen Nachfolger von Ibsen und Strindberg vor uns zu haben, 75 Minuten lang reiben sich vier Personen mal weniger, oft mehr aneinander auf. Und eine davon will man – in ihren brandbeschleunigenden Verdrehungen – immer mal wieder an die Wand klatschen. Aber dann kommt die 76. Minute.

In Asia-Restaurant-Szenerie (Ausstattung: Justus Saretz) spielen das fabelhaft: Julius Kuhn und Katharina Rehn als Geschwister Lucas und Lucrezia, Ute Fiedler und Roman Pertl als Mutter Teté und ihr Lover Philipp – der auch den Asia-Restaurant-Kellner gibt. Untergründiges psychisches Brodeln steuert Fabian Heichele auf Tuba, Alphorn und im Wasserglas bei. Regisseur David Ortmann aber, der schon manchen aufzuklärenden Tatort am Staatstheater Augsburg abgeliefert hat, verlangt wieder detektivischen Spürsinn. Mit pointierender Personenführung illustriert er die ausgelegten falschen Fährten.

Ein starker Abend.