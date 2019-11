vor 1 Min.

Matt Damon: "Ich bin der schlechteste Geschäftsmann der Welt"

Der Film "Le Mans 66 - Gegen jede Chance" kam am Donnerstag, 14.11.2019, in die Kinos.

Exklusiv Der Hollywoodstar über den Wandel der Welt: „Es gibt keine Sicherheit mehr.“ Und über das Verhältnis zur Generation seiner Töchter: „Wir haben sie komplett enttäuscht.“

Hollywoodstar Matt Damon könnte 250 Millionen Dollar reicher sein, wenn er damals das Angebot angenommen hätte, die Hauptrolle in „Avatar“ zu spielen. Darum sagte der 49-Jährige nun der Augsburger Allgemeinen (Montagsausgabe) : „Ich bin der schlechteste Geschäftsmann der Welt.“ Sorgen macht sich Damon zudem um den Wandel der Filmbranche. Er sagte der Zeitung: „Es werden ganz andere Filme produziert – die Art von Dramen, die mein Brot und Butter-Geschäft waren, wandern ins Fernsehen oder werden gar nicht mehr gemacht. Es war fast unglaublich, dass wir noch das Geld für einen Film wie „Le Mans 66“ bekommen haben.“ Und der 49-jährige Vater dreier Töchter kann seine Kinder nur zum Engagement in Bewegungen wie „Fridays for Future“ ermutigen, denn: „Unsere Generation hat sie komplett enttäuscht.“ Über seine eigene Zukunft sagte Matt Doman der „Augsburger Allgemeinen“: „Ich werde wieder mehr schreiben, ich möchte Regie führen. Doch ich bin eben auch unruhig, weil sich alles so rapide verändert und ich keine Ahnung habe, was die nächsten 20 Jahre bringen.“ (AZ)

