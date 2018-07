vor 26 Min.

Meister des Lichts: Kameramann Robby Müller gestorben Kultur

Er hat mit Wim Wenders, Jim Jarmusch und Lars von Trier gearbeitet: Robby Müller war ein Kameramann der Extraklasse. Nun ist er nach langer Krankheit gestorben.

Der international ausgezeichnete niederländische Kameramann Robby Müller ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren an seinem Wohnort Amsterdam nach langer Krankheit, wie seine Familie am Mittwoch mitteilte. Er war bereits seit Jahren an Demenz erkrankt und konnte nicht mehr laufen.

Er ließ Björk für Lars von Triers "Dancer in the Dark" tanzen und er filmte den im Kanu schippernden Johnny Depp in Jim Jarmuschs "Dead Man". Robby Müller gehörte zu den ganz Großen seines Fachs und galt als großer Virtuose hinter der Kamera. Besonders durch seine Filme mit den Regisseuren Wim Wenders, Jim Jarmusch und Lars von Trier ist er weltberühmt geworden.

Tod mit 78 Jahren: Robby Müller war international bekannt

Der auf der niederländischen Karibikinsel Curacao geborene Müller galt als "Meister des Lichts", weil er vor allem mit natürlichem Licht arbeitete. 2017 hatte das Berliner Museum für Film und Fernsehen dem Niederländer eine große Werkschau gewidmet.

Mit Wim Wenders drehte Müller allein 14 Filme. Bei heute als Klassiker geltenden Filmen wie "Paris, Texas", "Alice in den Städten", "Der amerikanische Freund" und "Die Angst des Tormanns beim Elfmeter" arbeiteten die beiden Künstler zusammen. Müllers Ziel war es nicht, den Blick des Zuschauers zu lenken. Vielmehr soll der Zuschauer seinen Blick schweifen lassen. Gemeinsam mit Wenders hat Müller den typischen Roadmovie-Stil entwickelt, bei dem aus Helikoptern und aus fahrenden Autos heraus gefilmt wird.

Robby Müller drehte mit Jim Jarmusch unter anderem "Down by Law" (1986) und "Dead Man" mit Jonny Depp und mit von Trier "Breaking the Waves" (1996) und "Dancer in the Dark" (2000) mit Björk. Mehrere Filme, an denen er mitgewirkt hatte, sind international ausgezeichnet worden. Auch in seiner niederländischen Heimat war Müller vielfach geehrt worden. (dpa)

