Premiere von "Emmas Glück" in Memmingen: Bittersüße Liebe auf dem Parkdeck

Freilufttheater mit Witz und Leichtigkeit: Das Landestheater spielt „Emmas Glück“ hoch über den Dächern der Stadt.

Zu sterben wie ein Schwein ist nicht unbedingt ein schlechter Tod: Was zunächst vielleicht geschmacklos klingt, ist eine Beobachtung aus dem neuen Stück des Landestheaters Schwaben. Das feiert den Sommer und die Rückkehr nach der Corona-Starre mit „Emmas Glück“. Bei dieser bittersüßen Liebesgeschichte nach dem Roman von Claudia Schreiber setzt Regisseurin Ingrid Gündisch auf Witz und Leichtfüßigkeit in luftiger Weite. Denn der Spielort, die oberste Ebene eines Parkhauses, liegt über den Dächern der Stadt.

Emma lebt abgeschieden von anderen Menschen

Die Zuschauer erleben die Geschichte von Emma (Elisabeth Hütter) und Max (Jens Schnarre). Auf ihrem Bauernhof lebt Emma abgeschieden von anderen Menschen. Mit ihren Tieren verbindet sie eine Harmonie, die auch im Augenblick des Todes andauert, wenn sie ihre Schweine schlachtet. Doch all dem droht das Aus durch eine Zwangsversteigerung. Mit Endgültigem ist auch Autoverkäufer Max konfrontiert. Eine katastrophale Arztdiagnose wirft den akkuraten Stadtmenschen aus der Bahn: Als er mit einem Auto und Geld, beides gestohlen, aus seinem bisherigen Leben flüchtet, landet er durch einen Unfall auf Emmas Hof. Während die Figuren sich gegenseitig erkunden, werden die große Fläche des Parkdecks zur ländlichen Szenerie, seine Architektur und Parkbuchten zu Scheune, Haus und Stall. Das funktioniert weitestgehend ohne Bühnenbild durch die Leistung von Elisabeth Hütter und Jens Schnarre.

Nicht nur deshalb drehen sich beim Aufeinandertreffen und der Annäherung der gegensätzlichen Figuren die Köpfe der Zuschauer teils hin und her wie beim Tennismatch. Zentrales Element der Inszenierung sind temporeiche Wechsel., bei denen auch der Zuschauer am Ball bleiben muss, um im Zu- und Rückspiel der Darsteller nichts zu verpassen. Denn Schnarre und Hütter sprechen nicht nur als Max und Emma, sondern auch aus Erzähler-Perspektive. Dass währenddessen in Mimik, Körpersprache und Tonfall die jeweilige Figur weiterhin durchscheint, schafft reizvolle Effekte.

Landestheater Schwaben: Skurril-liebenswerte Charaktere prägen "Emmas Glück"

Gündischs Entscheidung, nicht auf eine fertige Dramenfassung zurückzugreifen, sondern den Roman zu bearbeiten, zahlt sich aus. So bringt sie humorvolle Beobachtungen und Sprachwitz der Erzählerebene in die Inszenierung. Dazu kommt die gekonnte Figurenzeichnung der skurril-liebenswerten Charaktere durch die Darsteller, von Kostümbildnerin Franziska Isensee durch schräge Outfits betont. Die Geräuscheffekte liefern ebenfalls die Schauspieler: vom Traktorknattern bis zum Hahnenschrei. Kopfhörer garantieren, dass das gut beim Zuschauer ankommt. Umso wichtiger ist das, weil ebenso ernste, sensible Töne und Themen anklingen, die sich nicht mit Marktschreier-Manier vertragen: Sehnsucht nach Nähe, Angst vor dem Tod, Sterbehilfe. Am Ende finden beide Figuren Freiheit – ein kleines Stück davon bringt das Sommertheater auch dem Publikum zurück.





