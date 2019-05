07:14 Uhr

Mit Augsburgs neuem "Don Pasquale" hat man sein Vergnügen

Plus Für das Staatstheater-Ensemble gab es bei der Premiere von "Don Pasquale" im Martinipark viel Applaus. Hier lesen Sie unsere erste Kritik zur Donizetti-Oper.

Von Stefan Dosch

Die Story ist ja auch wirklich urkomisch: Der betuchte und schon etwas schrullig gewordene Junggeselle, der nun im fortgeschrittenen Alter meint, sich eine junge Frau angeln zu müssen, ausgerechnet die, in die sein junger Neffe sich verguckt hat, die aber in einem durchtriebenen Komplott erst mal die Frau des Alten wird, nur um ihm vom ersten Tag an die Ehehölle heiß zu machen, sodass der arme Frischvermählte froh ist, sie am Ende an den geeigneteren Neffen loszuwerden...

Ja, bei so einem Stoff, wie er Gaetoano Donizettis komischer Oper „Don Pasquale“ zugrunde liegt, kann man nicht viel falsch machen. Zumindest nicht, solange man der Geschichte vertraut, wie es klugerweise Corinna von Rad bei ihrer Neuinszenierung der Oper für das Staatstheater Augsburg tut. Moderat hebt die Regisseurin die Handlung ins Heute, lässt das fintenreiche Geschehen in einem medial durchwirkten Partnersuch-Ambiente spielen – mit viel Sinn für die Komik des Augenblicks, gegen Ende allerdings mit etwas arg viel Vertrauen in den Schaueffekt von Flitterkostümen. "Don Pasquale" in Augsburg ist ein stimmiges Stück Musiktheater Und so gut wie gewonnen hat man bei einer „Don Pasquale“-Aufführung auch, wenn man über ein solch sing- und spielgewandtes Sängerquartett verfügt wie das Staatstheater für seine Produktion im Martinipark. Stefan Sevenich in der Titelpartie stellt genau jenen gemischten Charakter, jene Kreuzung aus tölpelhaftem wie bemitleidenswertem Hagestolz dar, der die Figur lebensecht werden lässt – obendrein ausgestattet mit geschmeidiger Parlando-Eloquenz. Ein Herz und eine Seele: Norina (Jihyun Cecilia Lee) und Ernesto (Emanuele D`Aguanno). Bild: Jan-Pieter Fuhr Sängerisch noch ein wenig vorbei an ihm zieht Jihyun Cecilia Lee als Norina: stimmlich hoch beweglich und dazu lustvoll mit vokalen Mitteln die ganze Liste der Weiblichkeitsklischees referierend – von treuherzig über kokett bis gnadenlos biestig. Auf gleicher Höhe mit diesem „Paar“ auch Emanuele D’Aguanno als feurig-verlieter Ernesto und Florian Götz in der Rolle des Intrigenkonstrukteurs Malatesta. Für dieses stimmige Ensemble legt Generalmusikdirektor Domonkos Héja mit seinen Philharmonikern einen rhythmisch immer wieder mitreißenden, dann aber auch melodieseligen Klanggrund aus. Sodass Augsburgs neuer „Don Pasquale“ unterm Strich ein recht stimmiges Stück Musiktheater geworden ist – dem es an Publikumswirksamkeit nicht mangelt, wie der enthusiastische Beifall am Ende des Premierenabends verriet.

