vor 53 Min.

Mit der Geige zum Mozartpreis

In Augsburg biegt der Violinwettbewerb in die Finalrunde ein

Von Stefan Dosch

Das ist durchaus eine Überraschung: Dass es diesmal kein Teilnehmer aus Südkorea ins Finale geschafft hat. Über ein Jahrzehnt hinweg bestimmten Geiger und – vor allem – Geigerinnen die Endrunden des Augsburger Leopold-Mozart-Violinwettbewerbs, holten sich am Ende mehrfach auch den Mozartpreis. 2019 aber wird das nicht der Fall sein. Die Finalisten kommen dieses Mal mit Joshua Brown und Karisa Chiu aus den USA beziehungsweise mit Kaoru Oe aus Japan. Damit ist auch die einzige Deutsche unter den ursprünglich 24 Kandidaten aus dem Rennen.

Der Wettbewerb, ausgetragen im Abstand von drei, manchmal vier Jahren, findet zum zehnten Mal statt – ein Jubiläum, das zusammenfällt mit dem 300. Geburtstag seines Namensgebers Leopold Mozart, des gebürtigen Augsburgers und Verfassers der epochalen „Gründlichen Violinschule“ (1756). Seit seiner Premiere 1987 hat der international ausgeschriebene Wettbewerb mehrfach Preisträger hervorgebracht, aus denen bedeutende Solisten geworden sind wie etwa Isabelle Faust, Lena Neudauer oder Benjamin Schmid, der in diesem Jahr als Vorsitzender der Jury nach Augsburg zurückgekehrt ist.

Der Leopold-Mozart-Wettbewerb gilt im internationalen Maßstab als zwar kleine, aber durchaus attraktive Violinkonkurrenz, wozu in diesem Jahr auch die Erhöhung des Preisgelds beiträgt – der Hauptpreis wurde verdoppelt auf 20000 Euro. Linus Roth, der künstlerische Leiter, hat für die Jubiläumsausgabe auch das Programm justiert und eine Wettbewerbsrunde, das bisherige Halbfinale, komplett gestrichen. Sodass nach zwei Ausscheidungen nun bereits an diesem Freitag (7. Juni) das Finale im Augsburger Kongress am Park ausgetragen wird (17 Uhr). Das geforderte Programm sieht ein großes Solistenkonzert des 19. Jahrhunderts vor (zwei der Kandidaten haben sich für Brahms entschieden, einer für Tschaikowsky) sowie eines der Violinkonzerte von Wolfgang Amadeus Mozart. Sowohl aus Japan wie auch aus den USA hat es jeweils schon einmal einen ersten Preisträger in Augsburg gegeben – in welches dieser beiden Länder wird der Mozartpreis in diesem Jahr gehen?

Themen Folgen