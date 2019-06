vor 20 Min.

MoMA: Alles neu

Aber zunächst sperrt das Haus zu

Das Museum of Modern Art in New York schließt ab 15. Juni für gut vier Monate. Mit der Wiedereröffnung am 21. Oktober werde sich ein „ganz neues MoMA“ präsentieren, wurde in dem weltberühmten Kunstmuseum von New York angekündigt.

Ziel sei es, künftig immer die innovativste Kunst zu präsentieren und den sich wandelnden Bedürfnissen des heutigen Publikums gerecht zu werden. Unter anderem sollen Live-Proben im Atelier und Begegnungen mit Kunstschaffenden geboten werden. Mit dem Skulpturengarten, neuen Galerien und einem komplett neu gestalteten Museumsladen seien nunmehr alle Räume im Erdgeschoss frei zugänglich.

Im Marie-Josee- und Henry-Kravis-Studio sollen Performance, Tanz, Musik und Klangwerke die Geschichten moderner und zeitgenössischer Kunst in den umliegenden Sammlungsgalerien verbinden. Weiterhin möchte die Institution junge Künstler fördern sowie Fotos, Film und neue Medien in den Fokus rücken.

„Wir werden neue Arbeiten im Museum in Auftrag geben und New Yorks Gemeinschaft von Künstlern und kreativen Denkern einladen, sich durch Programme und Veranstaltungen an den Gesprächen zu beteiligen“, so das MoMa, das Standorte in Midtown Manhattan und Long Island City hat.

Das vor 90 Jahren gegründete Haus verfügt über eine der bedeutendsten Sammlungen moderner und zeitgenössischer Kunst. Mit rund 2,8 Millionen Besuchern jährlich gehört es zu den meistfrequentierten Museen der Welt. (kna)

Themen Folgen