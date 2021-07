Musical

vor 17 Min.

"Das Leben des Brian" feiert in München als Musical Premiere

Plus Das Gärtnerplatztheater bringt Monty Pythons "Das Leben des Brian" als Musical auf die Bühne. Für Fans des Films ein zunächst ungewohnter, letztlich aber großer Spaß.

Von Barbara Reiter

Der erste Blick auf die Bühne: Verwirrung! Dort ist das Orchester platziert, davor ein klassisches Setting: fünf Solisten an der Rampe, die Damen in eleganten, langen Abendroben, die Männer im Frack, vor sich Notenpulte. Ein Musical als Oratorium? Oder umgekehrt, ein Oratorium als Musical? Songs konzertant dargeboten? Was das Publikum dann aber in der knapp anderthalbstündigen pausenlosen Aufführung zu sehen und hören bekommt, ist so verquer und trashig wie alles, womit die legendäre britische Komikergruppe Monty Python in Shows, Filmen und im Fernsehen das Komik-Genre stilbildend „pythonesk“ prägte, ja nachhaltig veränderte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

