Ralph Siegels Zeppelin hebt in Füssen ab

Um die Doppelgeschichte um Luftschifferfinder Graf Ferdinand von Zeppelin und die in den USA explodierte „Hindenburg“ zu erzählen, hat Siegel in die Vollen gegriffen.

Von Markus Röck

Fünf Jahre Arbeit, viel Geld und jede Menge Herzblut hat Ralph Siegel in sein Musical „Zeppelin“ investiert. Nun soll es endlich abheben: Nachdem zwei Startversuche wegen der Corona-Pandemie abgeblasen werden mussten, scheint die Premiere an diesem Samstag im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen zu klappen. Jede Menge illustere Gäste werden auf der Bühne, einem „(Königs-)Blauen Teppich“ und im Publikum erwartet und auch mit den Buchungszahlen sind die Veranstalter sehr zufrieden.

