Der Welt abhanden kommen mit Teodor Currentzis

Plus Der griechisch-russische Dirigent Teodor Currentzis begeistert mit seinem Orchester musicAeterna in Luzern und zeigt, warum bei ihm Schlagworte wie "Magie" und "Zauberei" fallen.

Über dem Vierwaldstättersee türmen sich spektakulär die Wolken. Zwei große Banner kündigen die erste internationale Künstlerresidenz des griechisch-russischen Dirigenten Teodor Currentzis mit seinem Ensemble musicAeterna aus Sankt Petersburg im Kultur- und Kongresszentrum Luzern an. Das dreitägige Programm umfasst Filme, Diskussionen, Meisterklassen und Konzerte. Für alle Vorstellungen gibt es noch Karten. Das könnte auch auf die 3G-Regel zurückzuführen sein, wird im Foyer gemutmaßt.