Zum Tod von Stephen Sondheim: Er hat das Musical neu erfunden

Stephen Sondheim schuf die Songtexte zu "West Side Story", komponierte Musical-Hits und Filmmelodien. Seine Musik komponierte der Amerikaner in dem Bewusstsein, dass Musik im tiefsten Inneren berührt.

Geht es bei Musik vor allem um Unterhaltung? Oder ist da mehr, ein tieferer Sinn, ein psychologisches Regulativ, ähnlich einem Thermostat, der die verschiedenen Lebensbereiche ausgleicht, der das innere Licht wahlweise hochzieht oder dimmt? Hätten Sie doch Stephen Sondheim gefragt! Ja, hätte er gesagt, aus vollem Herzen!

Denn Sondheim war kein Komponist im traditionellen Sinn. Er machte sich Gedanken über Musik, über ihre Wirkung, über Texte und Handlungen, wusste, dass sie uns von Geburt an prägt, im tiefsten Inneren berührt und uns zu Höchstleistungen pushen, aber auch unseren Intellekt und unser kollektives Bewusstsein befeuern kann. Dass das am 22. März 1930 in New York geborene Multitalent ausgerechnet den Weg des populären Genres „Musical“ für seine Revolution suchte, war ein genialer Schachzug. Denn Musicals galten und gelten immer noch als Goldgruben, als Publikumsmagneten. Man erreicht damit Leute und nicht nur sein eigenes Spiegelbild. Die Handlung spielt zwar eine Rolle, aber keine übergeordnete. Wer „Doctor Dolittle“, „Das Phantom der Oper“, „Der König der Löwen“, „Cats“, „Starlight Express“, „Mamma Mia“ oder die „Rocky Horror Picture Show“ besucht, der will gemeinhin nicht mit Problemen belästigt werden. Es geht vor allem um Zerstreuung, um ein kuscheliges Feierabendvergnügen, möglichst für die ganze Familie. Das Rezept erfolgreicher Musicals funktioniert nach demselben Schema wie das erfolgreicher Kino-Blockbuster: die Gegenüberstellung von Gut und Böse, eine fulminante Story, viel Musik, eventuell garniert mit Tanz und einem garantierten Happyend.

Komponist Stephen Sondheim liebte Kreuzworträtsel

All das wollte Stephen Sondheim zeitlebens auf eine andere Ebene transformieren, weil das Publikum in sich verändernden, turbulenten Zeiten, in denen pausenlos Konventionen infrage gestellt werden, immer mehr existenzielle Fragen stellt. Vielleicht kam ihm dabei auch seine Leidenschaft für Kreuzworträtsel zugute. Sondheim liebte diese kryptischen Buchstaben-Labyrinthe, bei denen die Hinweise selbst oft schon Rätsel genug sind. Angeblich soll er das anspruchsvollste der New York Times in einer halben Stunde gelöst und sich in den späten 1960er Jahren selbst erfolgreich an der Architektur von Kreuzworträtseln versucht haben. Die Parallele zur Kunst lag für ihn auf der Hand: In beiden Fällen erfordere es eine gewisse Anstrengung, Ordnung ins Chaos zu bringen, sagte Sondheim.

Dass er die Kunst des Notensetzens nicht als singuläres Privileg betrachtete, sondern der Musik zu ihrer Vervollkommnung entsprechende Worte hinzufügte, kam seinem persönlichen Ordnungssinn überaus nahe. Also reimte Sondheim, ersann vertrackte Versformen, quälte sich mit passgenauen Alliterationen und achtete stets auf die wenigstens mittelbare Verbindung zwischen Klang und Text.

Stephen Sondheim: Wärme und Herzlichkeit fehlten in seiner Jugend

Dass Stephen Sondheim Sprache und Musik als Einheit begriff, lag an einer ganz besonderen Konstellation. Als Sohn jüdisch-mittelständischer Eltern, beide in der Textilbranche tätig, wuchs er zwar in luxuriösen Verhältnissen auf, doch Wärme und Herzlichkeit erfuhr er nie. Die Eltern trennten sich, der Junge landete im Internat und zog dann mit der Mutter ins ländliche Pennsylvania, in die unmittelbare Nachbarschaft von Oscar Hammerstein, damals schon als Musical-Texter eine lebende Broadway-Legende. Oscar wurde so etwas wie sein Ersatzvater und Hammersteins Sohn Jimmy sein bester Kumpel. Kompositionsunterricht nahm Stephen derweil bei Milton Babbit, der als Pionier der seriellen und elektronischen Musik in den USA gilt, aber Verständnis dafür zeigte, dass sein Schüler lieber Musicals komponieren wollte, als Zwölftonmusik. Die Konstellation mit Babbit und Hammerstein sei für ihn schlicht ideal gewesen, so Sondheim. Als er mit 16 sein erstes Musical fertig hatte, ließ er es von Oscar Hammerstein nach allen Regeln der Kritikerkunst auf den Prüfstand stellen. An diesem Nachmittag habe er mehr über Musiktheater gelernt, als die meisten Menschen im ganzen Leben, bekannte er später.

Stephen Sondheim schrieb die Songtexte zu "West Side Story"

Zu seinem Karrierestart bedurfte es freilich großer Überredungskunst seines Mentors Hammerstein. Ursprünglich hatte Stephen Sondheim nämlich überhaupt keine Lust, Songtexte für eine Musicalversion von „Romeo und Julia“ zu schreiben. Dass später daraus die „West Side Story“ wurde, entpuppte sich als Glücksfall, ebenso wie die anderen Stoffe, die er im Laufe seiner 65-jährigen Karriere bearbeitete. Er schrieb witzige, einprägsame Texte, schüttelte jede Menge süffiger Melodien aus dem Ärmel, ohne dabei der Banalität von Ohrwürmern anheim zu fallen. Dennoch besitzen alle Werke Sondheims ein Tiefe, mit der er komplexe psychologische Sachverhalte einprägsam vermitteln konnte. Probates Beispiel: Mit „Company“ gelang ihm 1970 die künstlerische und kommerzielle Quadratur des Kreises. Das Stück drehte sich um die Frage, welche Rolle die Ehe in der modernen, urbanen Welt noch spielen konnte. Danach folgten uramerikanische Themen wie in „Assassins“, wo es um Männer und Frauen geht, die versuchten, US-Präsidenten zu ermorden, oder auch hochemotionale Dinge wie Liebe, Obsession und Manipulation in „Passion“.

Mit "Send In The Clowns" landete Stephen Sondheim seinen größten Hit

Mit „Follies“ (1971) zeichnete er mithilfe eines verlotterten Vaudeville-Theaters das Ende einer amerikanischen Epoche. In der Ingmar Bergman-Adaption „A Little Light Music“ (1973), in der Sondheim mit „Send In The Clowns“ seinen einzigen Hit versteckte, nahm er die Dynamik von Beziehungen unter die Lupe. „Pacific Overtures“ (1976) thematisierte den Einfluss des Westens auf das in jenen Jahren hermetisch abgeriegelte Japan, während „Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street“ (1979) eine düstere Geschichte zum Tabu-Thema „Kannibalismus“ mit lustigen Schlenkern erzählte. Mit dem Off-Broadway-Regisseur James Lapine kreierte er „Sunday in the Park with George“ und gewann 1984 den Pulitzer Preis, außerdem heimste er noch einen Oscar (für den Soundtrack zu „Dick Tracy“; 1990), acht Tony Awards und ebenso viele Grammys ein.

Von Präsident Barack Obama erhielt Stephen Sondheim die Freiheitsmedaille

Stephen Sondheim trank Unmengen Whiskey und rauchte Kette, bis ein Herzinfarkt 1979 die gesundheitliche Kehrtwende einläutete. Auch seine Homosexualität und seine damit verbundenen unterdrückten Gefühle machten ihm lange zu schaffen. Noch am vergangenen Donnerstag feierte er mit Freunden Thanksgiving. Tags darauf ist er mit 91 Jahren überraschend gestorben. Bis heute hallen die Worte Barack Obamas nach, die der ehemalige Präsident bei der Verleihung der Freiheitsmedaille 2015, der höchsten zivilen Auszeichnung der Vereinigten Staaten, an Sondheim richtete: „Stephen hat das amerikanische Musical neu erfunden.“

