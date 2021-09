Nachtkritik

vor 26 Min.

Staatstheater überzeugte zum Auftakt mit bitterböser Uraufführung

Plus Mit einem neuen Stück des US-Dramatikers "Neil LaBute" startete das Staatstheater Augsburg in der Brechtbühne in die Saison - erfolgreich.

Von Richard Mayr

Endlich - so lautet das Spielzeitmotto des Staatstheaters Augsburg. Und auch als Zuschauer führt man dieses "endlich" auf den Lippen. Zum Beispiel: Endlich wieder volles Haus, endlich wieder Andrang vor der Premiere, endlich wieder Theatergefühl. Dafür nimmt man auch die Maske im Saal in Kauf. Und die Nachfrage ist da. Wegen der lange unklaren Situation, wie viel Publikum das Theater in seine Häuser lassen darf, startete der Vorverkauf für die neue Saison denkbar knapp. Das Warten wurde belohnt, die Häuser in Bayern haben eine Möglichkeit gefunden, vor vollen Rängen zu spielen. In den fünf Tagen, in denen es nun Tickets gab, wurde die erste Premiere der Saison fast komplett ausverkauft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

