vor 35 Min.

Nathan Evans jetzt auch Nummer eins in Großbritannien

Ein altes Seemanslied hat sein Leben verändert: Weltweit stürmt Nathan Evans sie Charts - jetzt auch zuhause.

In Deutschland ist er schon seit Wochen die Nummer eins, nun hat er es auch in seinem Heimatland geschafft: Der ehemalige Postbote Nathan Evans hat sich mit seinem Hit "Wellerman" an die Spitze der britischen Single-Charts gesetzt.

Damit löste der 26 Jahre alte Tiktok-Star "Drivers License" von Olivia Rodrigo ab, wie die Official Charts Company mitteilte. "Wir haben es geschafft, das ist unglaublich", sagte Evans.

Zuletzt hatte er seine Version des neuseeländischen Seemannslieds in einer beliebten TV-Show zum Besten gegeben - das trieb das Interesse noch einmal an. Bereits seit sieben Wochen hatte sich der Song in den Top 3 gehalten.

Evans hatte das Lied kurz nach Weihnachten auf der Plattform Tiktok veröffentlicht. Das Lied wurde innerhalb kurzer Zeit millionenfach aufgerufen und auch von Prominenten wie Andrew Lloyd Webber, Gary Barlow und Brian May eingespielt. Mittlerweile hat Evans einen lukrativen Plattenvertrag unterzeichnet. In Deutschland steht "Wellerman" bereits seit vier Wochen an der Chart-Spitze.

