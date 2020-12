20:42 Uhr

Neues Graffiti: Banksy verziert steilste Straße Englands mit niesender Frau

Banksy hat ein neues Kunstwerk auf Instagram als seines bestätigt. In gewisser Weise passt das Graffiti zur aktuellen Corona-Pandemie.

In Bristol ist ein neues Werk des geheimnisumwitterten Streetart-Künstlers Banksy aufgetaucht. Banksy veröffentlichte am Donnerstag ein Foto des Graffitis auf Instagram - die übliche Art des Künstlers, seine Urheberschaft zu bestätigen. Sein neustes, auf eine grüne Hauswand gesprühtes Werk zeigt eine ältere Frau mit Kopftuch, die beim starken Niesen ihr Gebiss verliert. Weil das Haus am Anfang der Vale Street liegt, die als steilste Straße Englands gilt, sieht es auf einem der von Banksy veröffentlichten Fotos so aus, als hätte das Niesen der Frau eine Mülltonne umgeworfen und die benachbarten Häuser zum Kippen gebracht.

Banksys Identität ist nach wie vor geheim

Für Banksy, dessen Werke in der ganzen Welt zu finden sind, ist das neueste Graffiti ein Heimspiel. Seine Identität gibt nach wie vor Rätsel auf, als bekannt gilt aber, dass der Künstler aus Bristol stammt. Einen Namen machte er sich mit gesellschaftskritischen und kontroversen Motiven, die immer wieder überraschend auftauchen. (dpa)

