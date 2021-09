Oper

18:00 Uhr

Wagner in Füssen: Liebesrausch unter dunklen Wolken

Catherine Foster zeichnet ihre Isolde als schillernde Frauenfigur, Robert Dean Smith beeindruckt als Tristan vor allem in den Fieberfantasien des dritten Aktes.

Plus Überzeugende Sänger und ein sensibler Dirigent machen Richard Wagners "Tristan und Isolde" im Füssener Festspielhaus zum fesselnden Erlebnis.

Von Klaus Schmidt

Dunkel türmen sich die Wolken über den Alpen. Und still ruht der See. Die Natur vor dem Haus scheint im Einklang mit der Natur, die im Haus beschworen wird. Dort ziehen in Videoprojektionen dunkle Wolken über sanfte Meereswogen. Sie liefern den Hintergrund für Richard Wagners Oper „Tristan und Isolde“. Diese erzählt von einer Liebe, die alle gesellschaftlichen Konventionen sprengt, und eröffnet die neuen Musikfestspiele Königswinkel im Festspielhaus Neuschwanstein.

