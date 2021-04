Oscars 2021: "Nomadland"-Regisseurin Chloe Zhao ist die Gewinnerin des Abends

Alles anders bei den Oscars: Die Verleihung in der Unionstation spielt sich vor kleinem Publikum ab, es siegen Filme, die wegen der Pandemie und den geschlossen Kinos noch kaum einer kennt. Ein wenig spektakuläre Zermonie, jedoch mit einer großen Gewinnerin und Wolfsgeheul. Eine Betrachtung in Kategorien.

Größte Gewinnerin: Die chinesische, vorwiegend in den USA arbeitende Regisseurin Chloé Zhao mit ihrem Roadmovie „Nomadland“ über moderne Wanderarbeiter in den USA. Zwei Oscars nahm sie entgegen, den für den besten Film des Jahres und den für die beste Regie, einen dann noch Frances McDormand als beste Hauptdarstellerin. Kann man noch mehr gewinnen als Chloé Zhao? Für Nomadland erhielt sie bereits über 200 internationale Film- und Festivalpreise, nun also die Krönung. „Egal, wohin in der Welt ich gegangen bin, ich habe immer Güte in den Menschen entdeckt“, bedankt sich Chloé Zhao, die die Zahl jener Frauen, die bislang den Regie-Oscar gewonnen haben, sage und schreibe verdoppelte: Sie ist die zweite nach Kathryn Bigelow! Zum ersten Mal waren überhaupt auch zwei Frauen nominiert, neben ihr noch Emerald Fennell mit ihrem Rachedrama „Promising Young Woman“, mit dem sie in der Kategorie "Bestes Orginaldrehbuch" gewann.

Netflix ist der Verlierer des Oscar-Abends

Größter Verlierer: Ob man sich zu den Verlierern oder Siegern zählt, hängt vor allem von den eigenen Erwartungen ab. Und die Frage ist ja auch: Gibt es derzeit irgendwo größere Erwartungen als bei Netflix? Im Corona-Jahr ohne Kinos war der Streamingdienst der große Gewinner. Und hätte auch bei den Oscars abräumen können - mit 36 Nominierungen, darunter zehn für einen der großen Favoriten des Abends. Am Ende reichte es dann für die Filmbiografie „Mank“ von David Fincher „nur“ für zwei Oscars, für die beste Kamera und das beste Szenenbild. „Thank you Netflix“, der Satz fiel aber doch mehrfach. Sieben Auszeichnungen gab es für den Streaming-Giganten: Unter anderem die Oscars für bestes Kostümdesign sowie bestes Make-up und beste Frisuren für den Netflix-Film „Ma Rainey‘s Black Bottom“. Als bester Dokumentarfilm wurde „Mein Lehrer, der Krake“ ausgezeichnet, für den das Team um Pippa Ehrlich, James Reed und Craig Foster mehrere Jahre unter Wasser in einem Seetangwald in Südafrika filmten - und Freundschaft mit einem Oktopus schlossen!

Netflix ist der Verlierer der Oscar-Nacht 2021. Foto: Jenny Kane/AP/dpa

Die besten Dankesreden der Oscars 2021

Erstaunlichster Moment: Immer wieder großartig, was man in Reden alles erwähnen kann, obwohl so wenig Zeit bleibt: Zum Beispiel, wie Daniel Kaluuya, Oscar als bester Nebendarsteller für seine Rolle in „Judas and the Black Messiah“, das Wundes des Lebens feierte, sprich auch den eigenen Entstehungsprozess: „Ich gehe, ich atme, meine Mutter und mein Vater hatten Sex, es ist erstaunlich“. Zeit auch für dänische Ironie: „Danke, dass ihr einen Film ausgezeichnet habt, der von weißen Männern handelt, die sich betrinken und selbst Kinder dazu animieren“, sagt Thomas Vinterberg, der mit „Der Rausch“ in der Kategorie bester internationaler Film siegte. Gewinnerin in dieser Kategorie aber dann doch Frances McDormand: Bat bei der Rede zum besten Film erst die Zuschauer, den Film doch auf der größtmöglichen Leinwand im Kino anzusehen, wie bitte auch alle anderen nominierten Filme, heulte danach, um ihren kürzlich verstorbenen Ton-Kollegen Michael Wolf Snyder zu ehren, wie einsamer Wolf.

Daniel Kaluuya, der als "Bester Nebendarsteller" ausgezeichnet wurde, hatte mit Technikproblemen zu kämpfen. Er war am Anfang seiner Dankesrede auf stumm geschaltet. Foto: Rich Polk, NBC, dpa

Berührendste Rede: Woran man sich erinnert – nie an die reinen Dankesworte. Sondern zum Beispiel an der vor Freude tanzende Roberto Benigni 1999 ... Von den Oscars 2021 wird es neben der schmalen, wortbescheidenen Chloé Zhao, der sympathisch-konfusen Emerald Fennell und der wunderbar witzigen Youn Yuh-jun, dann aber doch vor allem der dänische Regisseur Vinterberg sein, der mit seiner traurigen und zugleich lebensbejahenden Rede im Gedächtnis bleibt: Seinen Oscar widmete er seiner Tochter Ida, die kurz nach Beginn der Dreharbeiten für "Der Rausch" bei einem Autofall starb. „Wenn wir uns nur trauen zu glauben, dass sie auf eine Weise hier bei uns ist - dann könntet ihr sie hier mit uns klatschen und jubeln sehen. Also Ida, das ist ein Wunder, das gerade passiert ist", sagte Vinterberg: "Du bist Teil dieses Wunders.“

Glenn Close ist achtmal nominiert und gewinnt keinen einzigen Academy Award

Größte Enttäuschung: Unmessbar natürlich, und wenn Menschen Enttäuschung überspielen können, dann wohl doch Schauspielerinnen und Schauspieler. Glenn Close (Hillibilly Elegy) jedenfalls lächelte sie mit großer Grandezza weg. Acht Mal nominiert, acht Mal leer ausgegangen. Das ist Rekord für eine Schauspielerin, bislang nur erreicht von Peter O‘Toole. Youn Yuh-jun, die den Oscar als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle als koreanische Großmutter im Film „Minari“ gewann, fand es auch unfassbar: „Ich hatte doch einfach nur Glück, wie kann ich denn gegen Glenn Close gewinnen.“ Close,74, tanzte später ausgelassen, schwenkte zum Song „Da Butt“ den Po, kein Grund zur Sorge also. Youn Yuh-jun,73, wiederum gestand eine kleine Enttäuschung ein: Wo denn Brad Pitt, der den Preis anmoderierte, all die Jahre gesteckt habe, als sie jünger gewesen sei: Finally nice to meet you...

Die Hollywoodlegende Glenn Close könnte bei der 93. Oscar-Verleihung im achten Anlauf mit ihrer Nebenrolle in "Hillbilly Elegy" ihren ersten Oscar holen. Foto: Jordan Strauss, /dpa

Anthony Hopkins verpasst seinen Oscar für die beste Hauptrolle

Größte Überraschung: Etwa die Tatsache, dass es wirklich keine Getränke gab, obwohl das ganze ja mit all den Tischchen und all dem Samt irgendwie an einen Nachtclub erinnerte, wo doch eigentlich die Champagnerflaschen ploppen sollten? Oder doch, dass die Reihenfolge für die Verleihung geändert wurde, der beste Film völlig unüblich noch vor dem besten Schauspielern verkündet wurde? Natürlich nicht. Vielleicht eher dies. Dass Regisseur Steven Soderbergh als Mitproduzent des Abends das Finale derartig missglückte. So razzfazz nämlich wie der Abend durchmoderiert wurde, so abrupt wurde er beendet. Quasi als Rausschmeißer aus dem Club verkündete Joaquin Phoenix noch schnell den besten Hauptdarsteller: Anthony Hopkins für seine Rolle als demenzerkrankter Vater im Film „The Father“. Hopkins ist mit 83 Jahren damit ältester Schauspieler, der je einen Oscar für die Hauptrolle erhielt, war aber weder vor Ort noch per Kamera zugeschaltet. Und dann? Abspann.

Anthony Hopkins zerbricht sich mit 83 Jahren nicht mehr den Kopf vor neuen Projekten, wie er in einem Interview sagte: «Ich begebe mich mit gesundem Menschenverstand in meine Rollen hinein. Oder sagen wir mal so: Ich bin einfach alt.». Foto: Alexandre Meneghini, dpa

Oscars 2021: Die besten Kleider des Abends

Bestes Kostüm: Ein edles Strickkleid aus feinem metallisch glitzernden Faden und dazu weiße Turnschuhe – wenn es läuft, dann läuft´s. Auch in dieser Kategorie gewann die fein bezopfte Regisseurin Chloé Zhao. Ähnliches jedenfalls müssen die Macher der Show im Sinn gehabt haben, als sie den Dresscode für den Abend als „Verschmelzung von inspirierend und ambitioniert“ beschrieben. Weil auf dem roten Teppich diesmal weniger Gedränge war, blieb mehr Zeit zum Bestaunen der einzelnen Roben: zum Beispiel der gelebte Traum von Tüll bei Schauspielerin Maria Balakova, der nachtblaue Glitzerlook von Glenn Close, das frühlingshafte Gerüsche bei Emerald Fennell, die darin den ersten Oscar des Abends entgegennahm. Oder die Handtasche von Sängerin Celeste Waite in Form eines menschlichen Herzens. Ansonsten: viel Gold, verschmolzen mit Homeoffice-Gemütlichkeit – lässig vorgeführt von Questlove, der Musik-Direktor der diesjährigen Oscars, er kam in goldenen Crocs.

Schauspielerin Amanda Seyfried kommt zu der 93. Verleihung der Academy Awards. Foto: Chris Pizzello, dpa

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.