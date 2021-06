Polit-Drama

vor 19 Min.

Rose Byrne spielt Politikerin Jacinda Ardern in Drama

Schauspielerin Rose Byrne wird in dem Polit-Drama "They Are Us" Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern spielen. Der Film thematisiert den Terrorangriff auf zwei Moscheen in Christchurch 2019.

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern (40) soll in dem geplanten Polit-Drama "They Are Us" von der australischen Schauspielerin Rose Byrne (41, "Brautalarm", "X-Men: Erste Entscheidung") dargestellt werden. Drehbuchautor und Regisseur Andrew Niccol ("Gattaca", "Anon") thematisiert darin den Terrorangriff auf zwei Moscheen in Christchurch im März 2019 durch einen rassistischen Attentäter, bei dem 51 Menschen starben und Dutzende verletzt wurden. Es gehe ihm besonders um die Reaktion auf die Attacke, sagte Niccol in eine Mitteilung, wie das Filmportal "Hollywood Reporter" berichtete. "Wie ein beispielloser Akt von Hass mit einer Welle von Liebe und Unterstützung überwunden wurde". Neuseelands Premierministerin Ardern hatte sich damals als Krisenmanagerin bewährt. Sie ging auf die Muslime zu und prägte den titelgebenden Satz "They are us" (Sie sind wir) mit Blick auf die über 40 000 Muslime im Land - und dass Neuseeland ihre Heimat sei. Später ließ die Sozialdemokratin halbautomatische Waffen verbieten. Das Skript für den Film entstand mit Hilfe von betroffenen Mitgliedern der Moscheen. Der gebürtige Neuseeländer Niccol schrieb zuvor unter anderem die Drehbücher für Filme wie "Die Truman Show" oder den Endzeit-Thriller "In Time - Deine Zeit läuft ab". © dpa-infocom, dpa:210611-99-946132/3 (dpa)

Themen folgen