Newcomerin Zoe Wees geht auf Europa-Tour

Zoe Wees war bei "The Voice Kids" dabei und landete mit "Control" 2020 einen weltweiten Hit. Auch "Girls Like Us" wurde Anfang diesen Jahres zum Top-Ten-Erfolg.

Berlin (dpa) – Sie sang in amerikanischen-Late-Night-Shows, bekam goldene Schallplatten in Frankreich und Kanada, war aber noch nie auf Tour: Die Hamburger Senkrechtstarterin Zoe Wees (19, "Control") geht im kommenden Frühjahr auf ihre erste, europäische Konzertreise.

"It’s crazy, ich kenne es ja noch gar nicht, auf Tour zu gehen und vor Publikum zu performen", sagte Wees der Deutschen Presse-Agentur. "Darum freue ich mich umso mehr, dass es in 2022 endlich klappt und ich das machen kann, was ich neben Songwriting am liebsten mache: vor möglichst vielen Menschen singen und sie mit meiner Musik berühren."

Die Tour startet am 8. März in Dublin und führt Wees unter anderem nach London, Paris und Mailand. Zum Abschluss am 19. April 2022 tritt die 19-Jährige in ihrer Heimatstadt Hamburg auf. "Meine Mutter, meine Familie und meine Freunde werden dort sein und mit mir das Ende der Tour feiern", sagte Wees weiter.

Im deutschsprachigen Raum sind laut der Konzertagentur Semmel 13 Konzerte geplant. Der Vorverkauf startet am kommenden Mittwoch.

