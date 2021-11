Ob-La-Di, Ob-La-Da? In Liverpool kann man die Beatles studieren

Im Studium an der Uni Liverpool können sich Interessierte jetzt ganz intensiv im Rahmen eines Masterprogramms mit den Beatles beschäftigen.

„Sie haben uns ein Denkmal gebaut, und jeder Vollidiot weiß, dass das die Liebe versaut.“ So sang mal eine Band, deren Name damit genau den passenden doppelten Boden erhielt: Wir sind Helden. Und wer sich ein wenig auskennt, könnte nun sagen, das sei doch wohl schon ewig her.

Aber bitte: Was ist Zeit im Pop? Denn nur mal zum Beispiel: Was sind die Events der Stunde? Ein neues Album von Abba! Im Kino startet ein Oscar-prämierter Spielfilm über Aretha Franklin. Und im Streaming sorgt die kommende Dokumentation von „Herr der Ringe“-Herr Peter Jackson für Furore, „Get Back“, über: The Beatles!

Die Uni Liverpool bietet einen Master über die Beatles an

Für die gibt es freilich längst ein Denkmal, in Liverpool. Aber es hat die Liebe noch nicht getötet, oder? Neuestes Indiz jedenfalls: Eben dort kann man die Fab Four nun auf Master studieren. Wer denkt, man erführe in einem Jahr Vollzeitbeschäftigung, was „Ob-La-Di, Ob-La-Da“ bedeutet, ginge gemeinsam über einen gewissen Zebrastreifen … – quasi eine „Magical Mystery Tour“. Ha! Unter den ersten zehn Studierenden sind Menschen, die ihre Kinder Jude getauft haben, eine ist sogar extra aus den USA hergezogen, die brauchen so was nicht!

Die, zwischen Anfang 20 und Ende 60, werden ein Phänomen wissenschaftlich erforschen in seiner Entstehung und Wirkung, es geht um Kultur-Marketing und Tourismus. Und um objektive Geschichtsschreibung, die auch gegen Mythen angehen soll. Als ließe sich gerade aus dem Pop das Subjektive herausstreichen. Mal ehrlich: Klingt das noch nach Liebe? Ist das nicht die Fortsetzung des gegenständlichen Denkmals ins Geistige? Doch die Musik, „Live And Let Die“, sie lebt!

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch