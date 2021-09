Porträt

vor 50 Min.

Der Code des Pianisten Igor Levit

Igor Levit veröffentlichte am Freitag sein Album „ON DSCH“. In der Klassik gilt er als wagemutiger Pianist, der sich politisch engagiert.

Plus Der Pianist Igor Levit unterstreicht wieder seinen Ruf als Marathon-Musiker mit seinem neuen Album. Gleichzeitig äußert er sich auch politisch.

Von Verena Mörzl

52 Hauskonzerte hat Igor Levit in der Pandemie gespielt – daheim und ohne viel Tamtam für die Aufnahme. Er hat es einfach nicht ertragen, dass sein Flügel nicht auf Bühnen erklingt. Dass kein Flügel in irgendeinem großen Opernhaus erklingt, in dem er bis dahin gespielt hat: Carnegie Hall, New York. Elbphilharmonie, Hamburg. Diese Zeit ist fast verstrichen. Sein neues Werk widmet der vielfach ausgezeichnete aber auch umstrittene Klassik-Künstler Schostakowitsch und Stevenson. Es ist eine Verneigung in zwei Richtungen. Igor Levit gilt als Marathon-Musiker in der Klassik, aber seine Stimme erhebt er gegen Antisemitismus, Rassismus und rechte Gewalt. Musik und Politik: Es ist der Code des Igor Levit.

