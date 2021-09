Immer mit Hingabe: Oliver Masucci in der "Schachnovelle"

Oliver Masucci war lange schon ein Theaterstar, nun ist er zu einem der bekanntesten deutschen Filmschauspieler geworden – gefragt auch in Amerika.

Was der Mann alles kann. Offenbar auch perfektes Tomatensugo zum Beispiel, köchelnd über viele Stunden, bis es fast nur noch aus Geschmack besteht. Das klingt jetzt natürlich banal. Aber sagt eben doch auch etwas über den Schauspieler Oliver Masucci aus, der so nämlich auch mit anderen Zutaten verfährt, die ihm das Leben bereitstellt: Einkochen, die Essenz aus allem herausholen... Aus Rollen wie der des Rainer Werner Fassbinder zum Beispiel: Weil er das Regiegenie, diesen Körpermenschen, nicht mit angeklebtem, sondern echtem Bauch spielen wollte, aß und trank Masucci im Unmaß, zumindest aus seiner Sicht, elend ging es ihm.

Für seine Rolle hat Masucci den bayerischen Filmpreis gewonnen

Aber was für einen großartigen Fassbinder hat er dann im Film „Enfant Terrible“ gegeben. Für diese Rolle und jene andere, in der er nun im Kino zu sehen ist, hat er im Frühjahr den bayerischen Filmpreis gewonnen. Er verbeiße sich in seine Aufgabe mit einer Hingabe, die überwältigend sei, begründete die Jury.

In der Isolationshaft beginnt der jüdische Notar Josef Bartok (Oliver Masucci) mit dem Schachspiel. Foto: dpa

Nun also eben jene andere große Rolle, abgedreht alles schon im letzten Jahr, aber nun ja, Corona. In der Verfilmung von Stefan Zweigs „Schachnovelle“ spielt Oliver Masucci die Rolle des Josef Bartok, Wiener Notar, dessen einziger Zeitvertreib und auch Rettung während der Isolationshaft durch die Nationalsozialisten ein Schachbuch ist. An seiner Seite andere deutsche Stars: Albrecht Schuch zum Beispiel oder Birgit Minichmayr. Aber es ist natürlich vor allem ein Masucci-Film, der schon als Burgschauspieler über Jahre gefeiert wurde, seitdem er aber Adolf Hitler in „Ich bin wieder da“ spielte, auch einer der gefragtesten deutschen Filmschauspieler geworden ist. Zuletzt zu sehen zum Beispiel in der erfolgreichen Netflix-Serie „Dark“.

Der Vater nannte Oliver Masucci Traumtänzer

Muss man noch sagen, wie der Name ausgesprochen wird? Als Kind und noch Jahre später hat Masucci, dessen italienischstämmiger Vater und seine deutsche Mutter in Bonn erst ein, dann mehrere Restaurants betrieben, ständig korrigiert. Masutschi. In der Schule haben sie ihn Spaghetti gerufen, bis er die Sache mit einem Schlag regelte. „Traumtänzer“ hat ihn sein Vater genannt, weil das doch nicht sein konnte: sein zwölfjähriger Sohn, schon als Nachfolger ausersehen, der nun von der Bühne träumte. Im Nachhinein also: noch mal Dank der Deutschlehrerin, die ihn die ersten Texte in der Theater-AG sprechen ließ.

Und nun? Anfang des Jahres steckte Masucci, 52, noch in London: Im dritten Teil der Blockbuster-Serie „Phantastische Tierwesen“ spielt er den Chef der Zauberwelt. Vor kurzem dann war er in Amerika, um mit Jamie Foxx einen Vampirfilm zu drehen. Hollywood also? Nein, hat er im Interview gesagt, drei Kinder, da wolle er doch nicht abhauen! Nur ab und an. Sofort zum Beispiel, würde Star-Regisseur Quentin Tarantino anrufen. Unmöglich ja zumindest nicht, dass der weiß, was Masucci kann.

