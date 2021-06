"Nomadland"-Darstellerin Frances McDormand: Ohne Posen stets überzeugend

Sie ist das Gegenteil einer klassischen Hollywood-Diva. Doch kaum eine andere Schauspielerin agiert derart überzeugend wie die mehrfache Oscar-Gewinnerin.

Wenn Frances McDormand die Bühne betritt, um einen Oscar in Empfang zu nehmen, darf man immer gespannt sein. Vor drei Jahren, als sie für „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ den Academy-Award erhielt, stellte sie den Goldjungen einfach auf dem Boden ab und forderte alle nominierten Frauen im Saal auf, sich von den Plätzen zu erheben, um die weibliche Kreativ-Power in Hollywood sichtbar zu machen. In diesem Jahr wurde sie gleich zweimal, als Hauptdarstellerin und Mitproduzentin von „Nomadland“, ausgezeichnet und endete ihre Rede mit einem zünftigen Wolfsgeheul. In solchen Auftritten verbirgt sie nie ihre Aufregung, ringt (nicht immer erfolgreich) nach Worten, findet aber stets eine eigene Haltung, die über bloße Dankesbekundungen hinaus geht.

Sie ist ein Original jenseits des Perfektionismus, der das Showgeschäft so sehr bestimmt. Und genau darin liegt auch ihre Faszinationskraft als Schauspielerin, die sich vor der Kamera auf die Stärken und Schwächen ihrer Figuren gleichermaßen einlässt. Wer sich im Kino noch nie in Frances McDormand verliebt hat, sollte dringend seine Herzfunktionen überprüfen lassen. Ohne dramatische Posen vermitteln ihre Charaktere stets eine emotionale Aufrichtigkeit, der man sich nicht entziehen kann.

Das gilt für die hochschwangere Polizistin in „Fargo“ (1996), die in der verschneiten Provinz gemächlich grausame Morde aufklärt und dabei ein ganzes Genre nachhaltig entschleunigt. Aber auch als Angestellte eines Fitness-Centers, die sich in „Burn After Reading“ (2008) nichts sehnlicher als ein Paar Brustimplantate wünscht, hatte sie unsere volle emotionale Unterstützung.

McDormand, die 1957 als Tochter einer Krankenschwester und eines Pfarrers geboren wurde, ist eine Schauspielerin, die keine großen Monologe braucht, um die Gemütsverfassung ihrer Figuren zu vermitteln. In ihrem Gesicht steht meist sehr viel mehr geschrieben als in den Drehbuchpassagen. Oft haftet ihren Figuren oft etwas eigenwillig Exzentrisches an. Das gilt vor allem für die Rollen, die sie unter der Regie ihres Ehemannes Joel Coen immer wieder gespielt hat.

In „Nomadland“ wirft sie jedoch alles Sperrige über Bord und verschmilzt förmlich mit dem sozialen Milieu der Menschen, die nach der Wirtschaftskrise das Wohnmobil zu ihrem Zuhause machen mussten. Umgeben von Laien, die selbst in dieser Welt leben, passt McDormand ihr Spiel bruchlos an. Dass die Academy gerade diese schauspielerische Bescheidenheit erkennt und belohnt, ist auch ein klares Statement gegen Vergaberituale, die sich allzu oft an Rampensau-Auftritten à la Leonardo DiCaprio orientierten. Demnächst wird Frances McDormand unter der Regie ihres Ehemannes als Lady Macbeth zu sehen sein. Man darf gespannt sein, was sie mit dem guten alten Shakespeare so alles anstellt.

