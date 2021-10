"Die Jungfrau von Orleans" am Landestheater Schwaben: Porträt einer Unbeugsamen

Plus Das Landestheater Schwaben zeigt Schillers „Die Jungfrau von Orleans“ mit bezwingenden Bildern.

Ist es Vision – oder Albtraum? Im Nirgendwo einer Graslandschaft hebt sich vor gleißendem Licht schwarz eine Gestalt ab. Sie reißt die Arme nach oben und schwenkt zu hämmernden Klängen ein riesiges schwarzes Banner. Eine Geschichte, die seit mehr als 200 Jahren auf Bühnen zu sehen ist, wird hier neu erzählt.