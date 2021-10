Premiere

Theater Ulm: Eine Starsopranistin als Regiedebütantin

Plus Die international gefeierte Angela Denoke begann ihre Sängerinnen-Laufbahn in Ulm. Und kehrt nun zurück für eine Opernregie – mit einem Werk, das ihr Leben schicksalhaft beeinflusste.

Von Rüdiger Heinze

Opernengagements haben mitunter unerwartete Neben- und Nachwirkungen. Als Angela Denoke 1998 bei den Salzburger Festspielen als letztlich triumphierende, ja sensationelle Katja Kabanova verpflichtet worden war, lernte sie in ihrem Bühnenliebhaber Boris ihren späteren Mann, den Tenor David Kuebler, kennen und lieben. Einiges krempelte sich schicksalhaft dann um in ihrem Leben. Als eigentlich verheiratete Katja Kabanova hatte sie zwar wegen ihrer erfüllten Nächte mit Boris schuldbewusst in die Wolga zu gehen – aber in der Realität erhielt ihre Karriere den entscheidenden Schub, mit besagtem (Ehe-)Partner an der Seite.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

