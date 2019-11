vor 26 Min.

Premiere von "Freiheit.pro": Emmys Tod - im Internet zu besichtigen

Plus Das Staatstheater Augsburg bringt die Uraufführung „Freiheit.pro“ heraus und zeigt eine neue, eine zynische Variante von „Was ihr wollt“.

Von Rüdiger Heinze

Sie lesen hier eine Nachtkritik im Netz. In jenem Netz, das ein Grund, dazu Mittel und Zweck für wahnsinnige Taten bietet. In Hansjörg Thurns ganz und gar nicht abwegigen Stück „Freiheit.pro“, soeben am Staatstheater Augsburg uraufgeführt, zum Beispiel für folgende Tat: einem jungen Mädchen beim erwünschten Selbstmord, der hier gewiss kein Freitod ist, kräftig unter die Arme zu greifen. Auf dass die Community was zu spannen hat, auf dass es eine ungeheuerliche Grenzüberschreitung provoziere, auf dass die Klick-Zahlen steigen, steigen, steigen. Auf dass „das Netz brennt“.

"Freiheit.pro" - ein Stück zeigt, wohin die Gier nach Klicks führen kann Leo Schneider (Julius Kuhn) ist es, der Emmy Olitzki (Marlene Hoffmann) kräftig unter die Arme greift beim Sterbenwollen – allerdings zynischerweise nur auf solche Art und Weise, wie sie es selbst „will“. Sie soll unter dem Decknamen Kitty berühmt werden im Netz – als letztlich Tote –, und er wird seinen Erfolg haben, weil er lieferte, was Tausende sehen wollen: einen Menschen, gefilmt beim Sterben. Die rasant ansteigenden Klick-Zahlen beweisen es doch. Leo bringt, was die da draußen wollen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Das Stück "Freiheit.pro" ist so beklemmend, dass es Zuschauer kombinieren lässt Auf der Augsburger Brechtbühne haben den pausenlosen, eineinhalbstündigen Abend Achim Conrad und Raissa Kankelfitz in Szene gesetzt. Es spricht für das beklemmende Stück, dass man über seinen Inhalt fast die Arbeit von Regisseur, Ausstatterin und Schauspieler vergisst, dass es einen kombinieren lässt über das, was geschehen ist, dass das Drama auch keine einfachen Antworten und Schuldzuweisungen gibt. Am Schluss ist Emmy tot und die Überlebenden legen und sich ihre Unschuld fein säuberlich zurecht. Im Internet aber geht der Kampf um Beachtung und Klick-Zahlen weiter. Kräftiger Applaus über einen Abend, der ziemlich weitgehend gelingt.

