Russischer Polizeistaat in München: "Die Nase" in der Staatsoper setzt ein Zeichen

Plus Mit Schostakowitschs Oper „Die Nase“ startet zeichenhaft die neue Intendanz der Bayerischen Staatsoper. Es inszenierte per Zoom aus dem Hausarrest: Kirill Serebrennikov.

Von Rüdiger Heinze

Eine neue Intendanz, ein neues Generalmusikdirektoren-Amt beginnt man nicht, ohne dabei auch ein Zeichen zu setzen. Die Wahl der ersten Produktion trägt einen Gutteil an programmatischem Charakter. Wenn jetzt der Belgier Serge Dorny, Staatsopernintendanz-Nachfolger von Nikolaus Bachler, und der Russe Vladimir Jurowski, Nachfolger von Kirill Petrenko, ein gesellschaftskritisches Stück der klassischen Moderne Russlands – eher vom Rande des Opernrepertoires – als Auftakt einer neuen Leitungsperiode festsetzen, dann heißt das eben so viel, als wenn sie mit Puccinis „Bohème“ in den Ring steigen würden: Das Publikum wird sich auf deutlich mehr denn (vokale) Kulinarik freuen können. Wiederentdeckungen, Neubetrachtungen, Neuschöpfungen machten ja auch schon einen Schwerpunkt der vielgepriesenen Arbeit Dornys an der Oper Lyon aus.

