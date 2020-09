vor 16 Min.

(R)Evolution: Erste Premiere am Stadttheater Ingolstadt nach Corona-Pause

Plus Das Stadttheater Ingolstadt präsentiert zum Spielzeitauftakt mit „(R)Evolution“ eine Science-Fiction-Komödie.

Von Michael Heberling

Es wird viel gelacht in dieser ersten Premiere im Großen Haus, zu der das Stadttheater Ingolstadt nach Corona-Pause, Spielzeit-Pause und Phasen relativ ungeregelten Spielbetriebs eingeladen hat. Das fängt schon mit der Ausgangssituation des Stückes „(R)Evolution“ an: Ein Uralt-Witz ist wahr geworden, die Niederlande sind überflutet. Weniger zum Lachen die Folgen: Der Klimawandel schlägt durch, Millionen Menschen sind auf der Flucht, eine Welt, in die niemand mehr Kinder setzen will.

Stadttheater Ingolstadt bringt brandaktuelles Stück auf die Bühne

Oder doch? Lana (Karolina Nägele) und René (Matthias Zajgier) jedenfalls sind in die Sprechstunde von Dr. Frank (Enrico Spohn) gekommen, um sich ihr zweites Kind designen zu lassen. Denn das ist im Jahr 2040 offenbar möglich. Mehr noch: Die Geburt einer neuen Spezies Mensch ist im Gange, der alte Homo sapiens hat ausgedient. Technologie ist die dominante Kraft der Gesellschaft, künstliche Intelligenz und Robotik bestimmen den Alltag bis hinein ins Gefühlsleben – ob es um maschinellen Trost der trauernden Tatjana (Sarah Horak) geht oder um Richards (Peter Rahmani) Vorliebe für virtuellen Sex. Und immer wieder kollidieren fortschrittsberauschte Jünger der neuen Zeit mit biokonservativ-naturalistischen Anhängern der guten alten. Jede und jeder aus dem lustvoll aufspielenden Ensemble schlüpft auch in die Rolle von Hausrobotern, die alle den Namen Alecto tragen. Der eine mag dabei an Alexa erinnert sein, andere denken an die namensgleiche griechische Gottheit. Beide sind bekanntlich fähig, ihre Opfer in den Wahnsinn zu treiben, zumindest aber nachhaltig zu nerven.

Die „Anleitung zum Überleben im 21. Jahrhundert“ von Yael Ronen und Dimitrij Schad, inspiriert von den Buch-Bestsellern des israelischen Historikers Yuval Noah Harari, dürfte das richtige Stück für den Spielzeitauftakt sein. Der Stoff ist brandaktuell, die coronabedingte „Inszenierung auf Abstand“ funktioniert, das Publikum ist begeistert und amüsiert sich köstlich: über maschinelles Lernen, künstliche Assistenten, Mind Uploading und Transhumanismus. Die Bühne, die das Regieteam Servé Hermans und Katrin Busching bietet, ist weniger Raum als Oberfläche für Projektion und Reflektion, bewegte Muster, Spiegelungen, Transparenz ins Unendliche, kein Halt nirgends, alles in der Schwebe und links am Rand das mechanische Klavier, das die ankommenden Zuschauer schon vor Beginn mit Bargeklimper eingelullt hat.

Premierestück nach der Corona-Pause spielt mit der Angst vor Neuerungen

Genau besehen ist der angekündigte „humorvolle und bunte Abgesang auf die Spezies Mensch“ eine traurige Angelegenheit und mancher Lacher zeugt zumindest von Ertapptsein und Verlegenheit. Unterschwellig spielt da immer auch die Angst mit, dass die nächste technische Neuerung, das nächste Selbstoptimierungs-Upgrade der eine Schritt zu weit sein könnte.

Der „Gastgeber“ (Marc Simon Delfs) wirbt zu Beginn und am Schluss charmant für das größte Abenteuer aller Zeiten: aus eigener Kraft die nächste evolutive Stufe hin zum „homo deus“, zu nehmen. Und er schickt das Publikum nach Hause mit der Motivationsfloskel „Neugierig sein!“. Das allein wird nicht ausreichen.

Nächste Aufführungen am 28. und 29. September, am 10., 11., 17. und 18. Oktober

