vor 5 Min.

Rätseln Sie mit: Von wem stammen diese Gemälde der Verkündigung?

Brüten Sie – mit Gewinn – über vier Gemälden von zwei Malerinnen und zwei Malern. Alle vier erfuhren in ihrem Leben dramatische Wendungen.

Von Rüdiger Heinze

Ohne Verkündigung und Schwangerschaft keine Geburt Jesu. Und so kommt es, dass wir bei unserem traditionellen Weihnachtsbilderrätsel einmal nicht direkt eine Begebenheit aus den Tagen der Niederkunft Marias in Bethlehem zur Künstler-Bestimmung zeigen, sondern ein Motiv aus der "Vorgeschichte", wie es bei Lukas heißt.

Dort ist auch zu lesen: "Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären: Dem sollst du den Namen Jesus geben. ...Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten.

Die Verkündigung inspirierte viele Künstler

So weit der Anfang der kurzen Unterredung zwischen Gabriel und Maria, den dutzende von erstklassigen Künstlern quer durch die Epochen gemalt haben – wobei nach alter italienischer Ikonografie der Engel meist links im Bild erscheint, Maria beim Lesen überrascht und oft eine weiße Lilie als Zeichen der Jungfräulichkeit Mariens hält.

So Gabriel auch in der sensationell schönen und linienklaren Verkündigung von... Ja, diesen Maler, von dem auch das Motiv auf der Titelseite der Weihnachtsausgabe unserer Zeitung stammt, sollen Sie eben herausfinden – wie auch die Maler(innen) der drei anderen Gemälde. Die Bilder gehören Museen in München, Neapel, Paris sowie dem Vatikan. Nur so viel sei über den Schöpfer des ersten Bildes (oben) der Verkündigung verraten: Er war ein Ordensbruder aus Florenz, der – im Alter von über 50 noch – mit einer jungen Ordensanwärterin durchbrannte. Die Frucht ihrer Liebe: wieder ein Maler.

Wer ist die Künstlerin? Bild 2 unseres Weihnachtsrätsels 2019. Bild: ?

Weihnachtsrätsel 2019: Gesucht sind zwei Künstler und zwei Künstlerinnen

Im Weihnachtsrätsel 2019 herrscht Gleichberechtigung: zwei Künstler, zwei Künstlerinnen. Die Malerin des zweiten Gemäldes wirkte – nach dramatisch-brutaler Jugend – etliche Jahre ebenfalls in Florenz, wo sie erstes weibliches Mitglied der Akademie wurde. Den Namen der Künstlerin – mit ihrem Sinn für drastische Motive und deren drastische Darstellung – herauszubekommen, dürfte nicht allzu schwer sein. So viele große Malerinnen kannte ihre Epoche ja nicht.

Der Künstler des dritten Bildes hat im Louvre allerbesten Stand. Es ist aber nicht Leonardo und nicht Géricault. Eine monumentale Ikone, die von ihm – unter anderem – im Louvre gezeigt wird, entstand gleich im Jahr 1830, als das Volk gegen Karl X. auf die Barrikaden ging, der das Rad der Geschichte bis vor die Französische Revolution 1789 zurückdrehen wollte. Das Bild ist weltberühmt; sein Maler, bekannt auch für orientalisch-erotische Motive, schuf indessen en miniature auch diese Verkündigung. Da kommt der Engel übrigens mal von rechts.

Wer ist der Künstler? Bild 3 unseres Weihnachtsrätsels 2019. Bild: ?

Das gibt es beim Weihnachtsrätsel unserer Redaktion zu gewinnen

Die vierte Autorschaft, die zu finden ist, betrifft die flächenbetonte, unverkennbar klassisch-moderne Verkündigung, die die Vatikanischen Museen ihr Eigen nennen. Eigentlich gar nicht "um die Ecke gedacht": Die Künstlerin ging in ein Moor, um zu lernen. Aber dann verliebte sie sich dort auch (in einen Künstler), heiratete ihn, trennte sich von ihm, versöhnte sich mit ihm, wurde glücklich schwanger – und starb mit 31 Jahren tragisch kurz nach der Geburt ihrer Tochter. Die letzten Worte der im Moor auch begrabenen, kinderliebenden Malerin sollen gewesen sein: "Wie schade!"

Wer ist die Künstlerin? Bild 4 unseres Weihnachtsrätsels 2019. Bild: ?

Schreiben Sie uns die Namen der vier gesuchten Künstler und auch – wenn Sie wollen –, wie schwer oder leicht Ihnen die Lösung gefallen ist – womöglich sogar ohne Internet? Allzu schwer ist es ja diesmal nicht. Zu gewinnen sind wieder Kunstbände von Künstlern Ihrer Wahl; deshalb gilt: Teilen Sie uns gleich noch drei von Ihnen favorisierte Künstler mit, von denen noch nichts Ihre Handbibliothek schmückt. Einsendeschluss ist der 6. Januar 2020, 24 Uhr. Die Antworten bitte richten an:

E-Mail: verkuendigung@augsburger-allgemeine.de

verkuendigung@augsburger-allgemeine.de Fax: 0821/777-2115

0821/777-2115 Post: Augsburger Allgemeine , Feuilleton-Redaktion, Preisrätsel, 86133 Augsburg

Und: Wir wünschen Ihnen kontemplative Feiertage!

Themen folgen