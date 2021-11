Oliver Stone macht Militär- und Geheimdienstkreise für Mord an Kennedy verantwortlich

Regisseur Oliver Stone sieht seine Recherchen zum neuen Dokumentarfilm über Kennedy bestätigt. Für ihn ist klar, warum der Ex-Präsident umgebracht wurde.

US-Regisseur Oliver Stone ist nach den Recherchen zu seinem neuen Dokumentarfilm über den Mord an John F. Kennedy fest davon überzeugt, dass Militär-und Geheimdienstkreise hinter dem Attentat an dem US-Präsidenten stecken. „Es ist für mich ganz klar: Kennedy versuchte den Status Quo zu verändern, und deshalb hat man ihn umgebracht“, sagte der 75-Jährige unserer Redaktion. Auslöser sei Kennedys Plan gewesen, Amerikas Rolle in Vietnam zu beenden und dort 16.000 Militärberater abzuziehen.

Welches Motiv Oliver Stone hinter dem Mord an Kennedy sieht

„Im Zeitraum von 1961 bis 1963 weigerte er sich elf, zwölf Mal, Kampftruppen zu schicken“, sagte Stone. „Und wie die Akten zeigen, wollte er im Dezember ’63 – er wurde im November ermordet – die ersten Tausend Berater wieder abzuziehen“, erklärte Stone. „Und es war seine Absicht, alle wieder nach Hause zu holen, vorausgesetzt, er würde die Wahl gewinnen“, sagte der Regisseur. „Kennedy war im Krieg gewesen, er wusste, was das bedeutete, er misstraute den Generälen, die am liebsten einen Konflikt mit der Sowjetunion angezettelt hätten, zutiefst“, betonte Stone. „Deshalb war er ein Kämpfer für den Frieden.“

Doch gegen die Geheimdienste und das Militär komme kein Politiker an. „Und wer das Gleiche versucht, dem wird es genauso ergehen. Die USA sind eine Bananenrepublik“, sagte Stone. „Ich denke, dass Obama Angst vor einer Ermordung hatte“, fügte er hinzu. „Er konnte nur bis zu einem bestimmten Punkt gehen.“ Unter dem heutigen US-Präsident Joe Biden werde sich daran nichts ändern. „Ich gebe nichts auf Biden“, sagte Stone. „Der ist im Endeffekt ein kalter Krieger.“