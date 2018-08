vor 3 Min.

Robert Redford kündigt Ende seiner Schauspiel-Karriere an Kultur

Robert Redford will seine Karriere als Schauspieler 2018 beenden. Sein letzter Film soll "Old Man and the Gun" sein.

Robert Redford will Schluss machen mit der Schauspielerei. Das sagte der 81-Jährige in einem Interview gegenüber dem Portal Entertainment Weekly. Etwa 60 Jahre dauert seine Karriere nun schon an. Neben Paul Newman und Jane Fonda , Steve McQueen und Dustin Hofman war er einer der Stars im Kino der 60er und 70er Jahre.

Robert Redford will 2018 Schauspiel-Karriere beenden: Letzte Rolle in "Old Man and the Gun"?

"Sag' niemals nie, aber ich habe so ziemlich beschlossen, dass es das für mich in Bezug auf die Schauspielerei gewesen ist und ich mich in Richtung Ruhestand bewegen werde", sagte der US-amerikanische Oscar-Preisträger gegenüber Entertainment Weekly am Montag. "Und warum nicht mit etwas aufhören, das sehr fröhlich und positiv ist?", so Redford mit Blick auf die Kriminalkomödie "Old Man and the Gun", die Ende September in die Kinos kommen und sein letztes Filmprojekt gewesen sein soll.

In "Old Man and the Gun" spielt Redford den in die Jahre gekommenen Bankräuber Forrest Tucker, der etliche Male aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. "Das war an diesem Punkt in meinem Leben für mich ein wunderbarer Charakter", sagte der 81-Jährige über seine wohl letzte Rolle, die auf der Geschichte eines realen Verbrechers beruht.

Robert Redford drehte Filme wie "Die Unbestechlichen" und "Zwei Banditen"

Redford hatte bereits 2016 angekündigt, nicht mehr lange als Schauspieler tätig sein zu wollen. Damals hatte er aber laut eigener Aussage noch zwei Filmprojekte offen: "Old Man and the Gun" und das Drama "Unsere Seelen bei Nacht", das 2017 bei den Filmfestspielen von Venedig Premiere feierte.

Redford war ein Star des US-Kinos in den 60er und 70er Jahren. In "Die Unbestechlichen" spielte an der Seite von Dustin Hofman den Journalisten Rob Woodward, in "Zwei Bandidten" stand er mit Paul Newman vor der Kamera. Seinen Sinn für Melodramatik und den gebrochenen amerikanischen Traum bewies Redford auch als Regisseur des Films "Eine ganz normale Familie", der ihm den Oscar einbrachte. Bis heute ist er kein Freund roter Teppiche. Er lebt vorwiegend abgeschieden auf einer Ranch in Utah , wo er das "Sundance Festival" zur Förderung unabhängiger Filme gegründet hat.

Eine der großen Hollywood-Legenden hat angekündigt, mit 81 Jahren der Schauspielerei den Rücken zuzukehren. "The old man and the gun", soll "ziemlich sicher" sein letzter Film sein. Video: dpa

(AZ/dpa)

Themen Folgen