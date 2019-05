vor 45 Min.

Roboter mit Moral

Ian McEwan über „Maschinen wie ich“

Es geht um nichts weniger als die großen Fragen unserer Zeit: Wie menschlich können Maschinen sein? Können Roboter Gefühle haben, Moralvorstellungen? Was lässt sich programmieren und wo scheitert der Schöpfer? Adam und Eve heißen die Roboter in Ian McEwans aufregendem neuen Roman. 25 solcher humanoiden Roboter sind auf dem Markt. Einen davon hat sich Charlie Friend geleistet, der Ich-Erzähler des Romans, ein Lebenskünstler, der nach etlichen gescheiterten Karriereversuchen mehr schlecht als recht vom Online-Aktienhandel lebt. Wir schreiben das Jahr 1982, und der britische Schriftsteller ändert den Lauf der Geschichte: Er lässt Thatchers Rivalen Tony Benn an die Macht und später bei einem Attentat umkommen und John F. Kennedy ebenso am Leben wie John Lennon.

Der 1912 geborene Computerpionier Alan Turing ist bei McEwan auch noch unter den Lebenden und mitverantwortlich für das Projekt humanoider Roboter. Charlie bewundert den Mann, und er ist verliebt in seine Nachbarin Miranda, eine Studentin. Mit Adam will er ihr imponieren – und unterschätzt dabei die Eigenständigkeit der Maschine. Adam folgt strengen Prinzipien und setzt damit Charlies und Mirandas Zukunft aufs Spiel. McEwan sieht seinen Adam als eine Art Gegen-Frankenstein, einen mitfühlenden Roboter, der daran scheitert, dass er die Menschen nicht verstehen kann, weil sie sich selbst nicht verstehen. Lilo Solcher

